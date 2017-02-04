توسعه متوازن شهری را سرلوحه کار خود قرار داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تالار شهدای شهرداری، ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره امام و شهدا و تبریک یوم الله دهه فجر، اظهار کرد: فاز اول خط دو قطار شهری را به اتمام رساندیم وچند روزی است که تست گرم در حال اجرا می باشد، یعنی واگن ها در حال تردد در تونل ها هستند و ایستگاه ها در حال نظافت بوده و پله های برقی در حال نصب هستند که در ابتدا حدود ۸۰ در صد از آن را افتتاح کرده و سپس ریل گذاری از میدان شهدا تا حرم مطهر را شروع می کنیم و امیدواریم ظرف ۴۵ روز به پایان برسد.

وی با اشاراه به اینکه سازمان فضای سبز شهرداری مشهد به عنوان فضای سبز برتر در کشور برگزیده شده و مسئولان مربوطه نیز مورد تقدیر قرار گرفته اند، افزود: در زمینه بهینه سازی مصرف آب در شهر به عنوان شهرداری برتر از سوی سازمان ملل و وزارت کشور موفق به کسب رتبه اول و کسب رتبه برتر در میان شهرداری ها در زمینه حفظ محیط زیست شده ایم.

شهردار مشهد، ادامه داد: در حوزه میادین میوه و تره بار حدود ۱۹ بازار میوه و تره بار و فروشگاه شهرما راه اندازی شده که در تمامی این فروشگاه ها اجناس خارجی جمع آوری شده و اجناس ایرانی جایگزین شده است.

وی عنوان کرد: در زمینه رفت و روب شهری و پسماند که از مهم ترین معضلات شهرداری ها می باشد در مشهد روزانه هزار و ۸۰۰ تن زباله روزانه جمع آوری می شود که این جدای از میزان تولیدی توسط زائران می باشد، لذا برای بازآوری این زباله در گذشته کارخانه ۵۰۰ تن از آن را بازآوری می کرده است که با تاسیس کارخانه جدید با ظرفیت ۱۰۰۰ تن، حدود ۳۰۰ تن مازاد زباله باقی می ماند.

مرتضوی ضمن تاسف در مورد حادثه پلاسکو در تهران، گفت: در حوزه آتش نشانی نیز، تعداد ۴۰۰ نفر از جوانان و نیروهای ورزیده استخدام شده اند که این از نقاط قوت آتش نشانی مشهد محسوب می شود که درپی آن ایستگاه های آتش نشانی به استاندارد رسیده است.

وی عنوان کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی و ترافیک، قطار شهری ما به عنوان نخستین قطارشهری به فرودگاه رسیده و جابجایی ما روزانه از ۸۰ هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر افزایش داشته و مدت زمان رسیدن قطارها از نه دقیقه نیز به شش دقیقه کاهش پیدا کرده است.

شهردار مشهد به نوسازی سه هزار و ۸۶۳ تاکسی در حوزه تاکسی رانی اشاره کرد وگفت: افزایش معابر پیاده رو در سطح شهر و کنترل ترافیک، احداث ۴۵ پارکینگ و افزایش دوربین های تصویری موجب کاهش مرگ و میر عابران پیاده و تصادفات نسبت به قبل از مهر سال ۹۲ شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد، در این دوره، توسعه متوازن شهری را سرلوحه کار خود قرار داده است تصریح کرد: در زمینه بهسازی و نوسازی حاشیه شهر توانسته ایم به برنامه های خود جامه عمل بپوشانیم به طوریکه در حاشیه شهر تمامی معابر دارای جوی جدول شده است، همچنین احداث ۵۶ بوستان سبز، تخصیص ۶۵ درصد از سرانه آسفالت شهری برای حاشیه شهر، توسعه خطوط اتوبوسرانی و را اندازی ۱۶ خط جدید، هشت بازار ارزاق عمومی، ۱۶ پل، هفت فرهنگسرا، احداث ۴۸ مسجد، تجهیز ۲۵۱ مسجد به کتابخانه و لوازم ورزشی بدن سازی، احداث ۲۰ سالن ورزشی با همکاری سپاه امام رضا(ع) از جمله اقدامات توسعه حاشیه شهر مشهد توسط شهرداری است.