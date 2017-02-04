۱۱ طرح عمرانی و خدماتی در بشرویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پریمکت و آسفالت معابر با حجم چهار هزار مترمربع از محل اعتبار قیر رایگان سال ۹۴، به مبلغ ۹۶ میلیون تومان، در روستای جوزردان افتتاح شد.

همچنین سنگفرش معابر و جداره سازی با حجم هزار مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیون تومان در این روستا به بهره برداری رسید که جمعاً ۳۳ خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

طرح توسعه شبکه جهت تأمین برق متقاضیان شهرک جدید روستای جوزردان شهرستان بشرویه نیز با اعتبار ۳۸ میلیون تومان از دیگر طرح های قابل افتتاح امروز بود که ۲۰ خانوار از مردم روستای جوزردان از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

همچنین طرح توسعه شبکه جهت تأمین برق متقاضیان شهرک جدید روستای کرند شهرستان بشرویه نیز با اعتبار ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بهره مندی ۳۲ خانوار افتتاح شد.

طرح توسعه شبکه جهت تأمین برق متقاضیان روستاهای هوگند و نوخانیک نیز با اعتبار ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بهره مندی ۱۵ خانوار افتتاح شد.

۶ واحد مسکن مددجویی روستایی با عتبار ۱۶۳ میلیون تومان و ۲ واحد مسکن مددجویی شهری با اعتبار ۶۶ میلیون تومان نیز از دیگر طرح های افتتاح شده امروز بود.

همچنین چهار طرح، پروژه انتقال آب با لوله روستای دلبران با لوله گذاری به طول ۶۲۰ متر و اعتبار ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پروژه احیا و مرمت قنات نیگو با لوله گذاری به طول ۸۰ متر و اعتبار ۲۰ میلیون تومان، استخر ذخیره آب روستای نیگو با حجم ۸۰۰ متر مکعب و اعتبار ۴۸ میلیون تومان و نیز پروژه احیا و مرمت قنات عیدگاه به طول ۱۰۰ متر بغل بر و کول گذاری و اعتبار ۴۸ میلیون تومان با هدف افزایش بازده تولید، بهبود حفاظت از آب و خاک، مدیریت و صرفه جویی آب، افزایش بهره وری آبیاری، ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کشاورزان و نیز کاهش سختی کار با بهره مندی ۵۰ خانوار افتتاح شد.

پروژه زمین ورزشی روباز رقه با مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۱۹ میلیون تومان هم به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید.