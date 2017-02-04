به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر شنبه در جشن انقلاب و تجلیل از شوراهای روستاهای بخش مرکزی اسدآباد، اظهار داشت: از ۱۰ مجتمع آب‌رسانی شهرستان اسدآباد ۷ مجتمع تامین اعتبارشده که تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: مجتمع‌های آب‌رسانی شهرستان اسدآباد در کشور بی‌نظیر است.

فرماندار اسدآباد کم‌آبی را دغدغه بزرگی برای کشور و شهرستان عنوان و بیان کرد: تامین آب از اولویت‌های ویژه‌ای است که باید برنامه‌ریزی قابل توجهی برای آن انجام شود.

وی با اشاره به بازدید هوایی وزیر نیرو از سد نعمت‌آباد و حوزه‌های آبریز شهرستان اسداباد تصریح کرد: پیشنهاد احداث دو سد مخزنی در «هلور علیا»، «هلور سفلی» و «شیلاندر» به وزیر نیرو ارائه شد که وی با مطالعه و اجرای این طرح موافقت کرد.

افشاری عنوان کرد: پیشنهاد احداث دو سد مخزنی در بخش «پیرسلمان» و شهر آجین به وزیر نیرو ارائه شد که خوشبختانه با مطالعه و اجرای این طرح نیز موافقت لازم از وزیر نیرو گرفته شد.

وی تصریح کرد: با بازدید هوایی وزیر نیرو از سد نعمت‌آباد مقررشد بخش اعظمی از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این سد اختصاص داده شود.

فرماندار اسدآباد تاکید کرد: تلاش داریم با توسعه بخش صنایع صنعتی و تبدیلی در شهرستان، مردم را از پرداختن به کشاورزی در دوران بحران کم‌آبی حاکم در شهر برحذر داریم.

وی افزود: درحال حاضر طرح‌های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و عمرانی بااعتباری افزون بر ۴۶۰ میلیارد تومان در شهرستان درحال اجرا است که طی دوسال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

افشاری بیان کرد: شهرستان اسدآباد بر مدار توسعه به سرعت درحال حرکت است.