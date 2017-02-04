به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی‌تبار ظهر شنبه در جشن انقلاب و تجلیل از شوراهای روستاهای بخش مرکزی اسداباد بااشاره به خدمات مرضیه حدیدچی(خانم دباغ) برای انقلاب اظهار داشت: خانم دباغ مبارز خستگی‌ناپذیر و بانوی صبر و استقامت بود.

وی افزود: خانم دباغ با وجود داشتن ۸ فرزند، تمام وقت و جوانی خود را برای حفظ انقلاب و حمایت از امام راحل خرج کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان به خدمات آیت‌الله رفسنجانی نیز اشاره و عنوان کرد: در تمام صفحات تاریخ انقلاب، نام و خدمات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دیده می‌شود.

وی بیان کرد: آیت‌الله هاشمی سالهای طولانی، سخت‌ترین و بیرحمانه‌ترین شکنجه‌ها را در زندان‌های ساواک تحمل کرد.

الهی‌تبار افزود: آیت الله پس از انقلاب و طی ۸ سال دفاع مقدس، مالک‌اشترگونه جنگ را اداره کرد و پس از جنگ، خدمات بسیار زیادی در دوران سازندگی از خود به جای گذاشت.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ ۴ هزار میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد، عنوان کرد: خدمات ارزشمند یاران انقلاب نباید به فراموشی سپرده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان تاکید کرد: باید قدر سرمایه‌های بزرگ انقلاب را بدانیم.

وی بااشاره به شرایط منطقه گفت: داعش با هدف نابودی انقلاب اسلامی ایران و شیعه تشکیل شده است.

الهی‌تبار بیان کرد: سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث عبور انقلاب از گردنه‌های سخت تحریم شده است.

وی گفت: قرار گرفتن ایران در جزیره امنی در منطقه مرهون خدمات و رشادت‌های فرزندان و مرزداران کشور است.