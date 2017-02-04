سهم استان سمنان از صندوق توسعه کشاورزی ۲۲ میلیون دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری بعدازظهر شنبه در نشستی با استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری سرخه ضمن بیان اینکه هیچ محدودیتی در بحث مکانیزه کردن کشاورزی کشور نیست و مدیران کاملا در این راستا آزادانه عمل می کنند، ابراز داشت: علی رغم کم شدن سطح زیر کشت و کاهش منابع آبی اما در سال زراعی گذشته خریدهای تضمینی و همراهی با کشاورزان نشان از عزم جدی دولتمردان در مدیریت منابع داخلی است.

وی ضمن بیان اینکه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی محدودیت اهدا تسهیلات دولتی در راستای مکانیزه شدن مزارع کشاورزی استان سمنان برداشته شد، ابراز داشت: درسال جاری ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه تسهیلات گرفته ایم که ۲۲ میلیون دلار سهم استان سمنان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرایط استان سمنان کویری است و منابع محدودی آب در اختیار دارد، ابراز داشت: توسعه روش های مدرن آبیاری با گرایش میکرو بسیار حائز اهمیت است و رویکرد دولت به سوی آبیاری قطره ای در زراعت و باغات بر همین اساس است که به سوی روش‌های آبیاری قطره‌ای گام برداریم.

اکبری از انجام سیستم آبیاری قطره ای در یک هزار و ۸۰۰ هکتار ارازی استان سمنان تاکنون، افزود: دوهزار هکتار نیز در حال انجام است و ۲۰۰پرونده آماده وجود دارد و ما قول دادیم پنج هزار هکتار دیگر نیز به این میزان اضافه کرده و سقف را نبندیم و کشاورزان تا هر سقفی که بخواهند منابع مالی آن تامین خواهد شد.

وی افزود: کشاورزان می توانند برای آبیاری میکرو تا هشت میلیون و پانصد هزار تومان و آبیاری کلاسیک و روش های دیگر تا پنج میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای احیای قنوات از ۱۸ میلیارد تومان بودجه کشور مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به استان سمنان اختصاص یافت.