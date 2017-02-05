توضیح نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحاتی که پیرامون صحبت های سیوانکا داناپالا برای خبرگزاری مهر ارسال شده، آمده است: اخیرا در برخی رسانه‌ها مطلبی به اشتباه به نقل از من منتشر شده است. این نقل قول با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح می‌کند که خدمات بیمه سلامت به افراد فاقد مدارک قانونی نیز ارائه می‌شود و از اصطلاح نادرست «پناهندگان فاقد مدرک» استفاده شده است.

این در حالی است که تنها به امکان دسترسی به آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه برای افاغنه فاقد مدارک در ایران اشاره کرده و پس از آن جداگانه در خصوص دسترسی به بیمه درمانی برای پناهندگان دارای مدرک صحبت کردم.

در راستای جلوگیری از پخش سریع اطلاعات غلط و احتمال انعکاس این نقل قول نادرست در خبرگزاری‌های دیگر، موجب امتنان است تا با اقدامات فوری و تصحیح خبر فوق، اعلام شود که فقط پناهندگان دارای مدرک قادر به ثبت نام در بیمه سلامت هستند .