به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آستان نیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان شنبه ۱۶ بهمن ماه در آیین گرامیداشت پرستاران حریم قدس رضوی که به مناسب روز پرستار و ولادت حضرت زینب کبری(س) در تالار همایش­های بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد، با اشاره به توفیقات علمی ایران پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بزرگی در حوزه‌های علوم و تکنولوژی، افزایش تحصیلات عالیه، تربیت پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی و بهبود ارتباط و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در کشور اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های دارویی و کشف و تولید داروهای جدید، پیشرفت در حوزه تخصص‌های پزشکی و روش‌های جدید درمانی، بهبود وضعیت درمانی جامعه، تاسیس و گسترش مراکز علمی و درمانی از دستاوردهایی است که پس از انقلاب اسلامی در زمینه پزشکی در کشور حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت‌های پزشکی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کشور بسیار چشمگیر بوده است، عنوان کرد: مشهد این ظرفیت را دارد که به قطب سلامت، بهداشت و درمان منطقه تبدیل شود، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های متعدد، پزشکان متخصص و پرستاران متعهد در کنار بارگاه مقدس رضوی ظرفیت‌هایی است که می‌تواند این امر را نه به ‌عنوان آرمانی دست نایافتنی بلکه افقی قابل دسترس، محقق کند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به اهمیت جایگاه دگرخواهی در پرتوی خداخواهی اشاره کرد و با بیان اینکه توفیق گره­گشایی از زندگی دیگران از عنایات الهی به انسان است، گفت: شیوه مردم‌داری در نظام مدیریت اسلامی با نظام مدیریتی غربی متفاوت است؛ امروز اوج اصول مدیریت غربی مشتری مداری است، اما در مدیریت اسلامی سخن از محبت و دوست داشتن مردم مطرح می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در سازمان اسلامی، فرد باید پیش از هر چیز خود را در محضر پروردگار و پاسخگو به او بداند، عنوان کرد: مدیریت نوین، تکریم ارباب رجوع را مطرح می‌کند، اما مدیریت اسلامی علاقه و محبت نسبت به مردم را مطرح می‌کند و راه رسیدن به خداوند را گره­گشایی از زندگی دیگران می‌داند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نظام کنترلی کارآمدتر از خودکنترلی نیست، اضافه کرد: خود کنترلی بدین معناست که فرد همواره در خلوت و جلوت، خداوند متعال را ناظر بر اعمال و کردار خود بداند، قانون مدار باشد و تخلف نکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در فراز دیگری از سخنان خود به دلایل نامگذاری میلاد حضرت زینب(س) به روز پرستار اشاره و ابراز کرد: روز ولادت حضرت زینب(س) به این خاطر روز پرستار نامگذاری شده که ایشان جلوه همه خوبی‌ها هستند و صبر، دلدادگی و دگرخواهی در پرتوی خداخواهی را می‌توان در رفتار ایشان مشاهده کرد و الگو قرارداد، اما نه ‌تنها جلوه‌های پرستاری بلکه همه خوبی‌های عالم در ایشان متجلی است.

وی با اشاره به اینکه سهم زیادی از مدنیت اسلامی در پرتوی عاشورا شکل گرفته است، گفت: غرب نگاه اومانیستی به تمدن بشری دارد و این نگاه در مقابل نگاه کرامت انسانی اسلام است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: الگوی پرستاری حضرت زینب(س) هستند، زیرا ایشان قبل از اینکه به جسم بیمار توجه داشته باشند، روح، جان‌ و دل او را آرامش می‌بخشیدند.

وی با بیان اینکه بیمارستان فوق تخصصی رضوی منحصر به ارائه خدمات تخصصی پزشکی نیست، اظهار کرد: تمام شئون بیمارستان رضوی باید برگفته از اخلاق اسلامی و سیره رضوی باشد.

وی با تاکید بر اینکه دقت در تشخیص، درمان متناسب و پرستاری مناسب از ارکان درمان هستند، عنوان کرد: اجرای درمان و نظارت بر مراحل درمان بر عهده پرستاران است و مجموعه کسانی که در درمان کمک می‌کنند، باید سعی کنند دردی به دردهای بیماران اضافه نشود.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان با اشاره به اهمیت تخصص و به‌روز بودن کادر درمانی، گفت: باید بین موسسات درمانی آستان قدس رضوی حلقه اتصال ایجاد و ارتباط معناداری بین شرکت‌های داروسازی، دانشگاه امام رضا(ع) و مراکزی درمانی ایجاد شود تا عرصه علمی و اجرایی پیوند داشته باشند.