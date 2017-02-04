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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

رییس کانون وکلای دادگستری کردستان:

اشتراکات مذهبی از طریق رسانه ها به مردم آموزش داده شود

اشتراکات مذهبی از طریق رسانه ها به مردم آموزش داده شود

سنندج- رییس کانون وکلای دادگستری کردستان عنوان کرد: اشتراکات مذهبی به صورت کلاسیک و مدون و به زبان ساده از طریق رسانه ها و مدارس به مردم آموزش داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید رشیدی امروز شنبه در نشست تخصصی همگرایی حقوقی جهان اسلام که در سالن همایش های کتابخانه امام خامنه ای سنندج برگزار شد، گفت: نیاز است که کارهای پژوهشی در راستای نمایانگرشدن بیشتر اشتراکات فقهی انجام شود تا بیشتر ثابت شود که میزان اشتراکات زیادتر از افتراقات است.

وی عنوان کرد: می طلبد برگزاری چنین نشست هایی با دعوت از مدارس علوم دینی شافعی مذهب، اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان و سایر فرهیختگان استان تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه فقه شافعی فقه منعطفی است، بیان کرد: در قالب شورا یا هیئتی متشکل از افراد صاحب نفوذمذاهب شافعی، حنفی و امامیه و تعدادی از حقوقدانان به منظور رصد و بررسی مسائل فقهی و حقوقی تشکیل شود.

رییس کانون وکلای دادگستری کردستان ادامه داد: از دیگر پیشنهادات ما این است که کتاب هایی جمعی و هیئتی د رراستای دیدگاه های مشترک مذاهب اسلامی تدوین شود.

رشیدی با بیان اینکه برای تببین اشتراکات مذهبی وحقوقی نیاز به آموزش و ترویج است بیان کرد: اشتراکات مذهبی باید به صورت کلاسیک و مدون و به زبان ساده از طریق رسانه ها و مدارس به مردم آموزش داده شود.

امام جمعه موقت سنندج هم در این نشست گفت: استکبار جهانی تا زمانی که قرآن وپیامبر در قلب مسلمانان وجود دارد به اهداف پلید خود دست پیدا نخواهد کرد.

ماموستا راستی عنوان کرد: مسلمانان در مسائل قطعی باهم اختلافی ندارند تنها در مسائل ظنی دیدگاه ها متفاوت است واین مسائل هم سرمایه ی قانونگذاری محسوب می شوند.

وی اظهارداشت: درغرب مبنای قانون خواسته مردم است ولی در اسلام قانون بر مبنای نیاز و فطرت بشری است.

وی بیان کرد: قانونی که خداوند متعال وضع کرده در ابعاد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی جوابگوی نیاز بشریت است.

کد مطلب 3896819

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