واردات گوشي تلفن همراه 60 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، در اين مدت 92 ميليون و 168 هزار دلار انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد. در پنج ماهه سال گذشته تعداد يك ميليون و 568 هزار و 474 دستگاه انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد.

بر اساس اين گزارش، عمده واردات گوشي تلفن همراه در پنج ماهه سال جاري از كشور امارات و از طريق گمرك تجاري مهرآباد صورت گرفته است. سهم امارات از ارزش كل واردات گوشي تلفن همراه در اين مدت 68درصد بود. كشورهاي آلمان و فنلاند نز هركدام با 13 درصد و مجارستان با 5 درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.

افزايش 56 درصدي نرخ حقوق ورودي تلفن همراه موجب مرجوع نمودن ميزان زيادي از واردات انجام شده توسط صاحبان كالا شده و در اين مدت تعداد 3ميليون و 370 هزار و 327 دستگاه انواع گوشي تلفن همراه به خارج از كشور مرجوع شد.

همچنين در پنج ماهه اول سال جاري درآمد حاصل از واردات گوشي تلفن همراه 59 ميليارد و 977 ميليون ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزايش نشان مي دهد.

