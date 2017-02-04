درسگفتارهای جدید پرسش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در دور جدید درسگفتارهای موسسه پرسش دو درسگفتار با عنوان «نام های مستعار سیاست: از آیسخولوس تا کافکا» و «امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت» برگزار می شود.
مدرس درسگفتار «نام های مستعار سیاست: از آیسخولوس تا کافکا، تجدید مبانی بوطیقای مقاومت» صالح نجفی است.
سرفصل مباحث این درسگفتار عبارتست از: عصیان متافیزیکی. پرومتئوس به روایت ایسخولوس، حکومت آنارشیک. تجربه سانکو پانزا در اتوپیای سروانتس ، طغیان علیه خویش. کوریولانوسِ شکسپیر و تئاتر طبیعی اکلاهما. کارل روسمن در آمریکای کافکا.
این درسگفتار دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود. زمان آغاز آن دوشنبه ۱۸ بهمن ماه است.
«امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت» عنوان درسگفتار دیگری است که ابراهیم توفیق آن را تدریس می کند. وی در توضیح این درسگفتار نوشته است؛
آیا وضعیتِ امروز ما در همزمانی با جهانی قابل بررسی است که با مفاهیمی همچون مدرنیتهی متاخر، جهانی شدن، نئولیبرالیسم، گذار حاکمیت از دولت-ملت به امپراتوری ... صورتبندی میشود، یا در موقعیتِ تاخر تاریخی نسبت به جهانِ سرمایهداری پیشرفته، گذار از سنت به تجدد قرار داریم؟ و متناظر با این پرسش: آیا اکنونیت ما چیزی نیست جز مصداقِ خاصِ همان مفاهیم که عام و جهانشمول فهمیده میشوند، یا وضعیتی برزخی را به نمایش میگذارد که تنها میتواند در نسبت با «آیندهایی» که در این مفاهیم ترسیم میشود، موضوع بررسی آسیبشناختی قرار گیرد؟ میتوان هر دوی این رویکردها را، همزمانی جهانشمولگرا و ناهمزمانیِ ناشی از تاخر تاریخی، متهم به غیرِ تاریخی بودن کرد که فهمِ «همزمانی ناهمزمانیها»، بعنوان شاید مهمترین ویژگی دورانِ مدرن، را و از اینرو پروبلماتیک کردن اکنونِ ما را ناممکن میکنند.
هدف این دوره تامل نظری و تاریخی در این مهم است که چگونه میتوان اکنون ما را بر اساسِ همزمانی با دگردیسیهای جهانی بررسی کرد، بیآنکه تکینگی و فردیتِ تاریخی آن قربانی یک جهانشمولگرایی غیر تاریخی گردد. بنظر میآید چنین کوششی از مسیر پرداختِ نظری و تاریخیِ دولتِ مدرن، بررسی فراز و نشیبها و تداومها و گسستهای فرآیندهای دولت-ملتسازی به بار مینشیند.
این دوره شامل چهار جلسه با مضامین زیر است:
جلسه اول: طرح مسئله
جلسه دوم: علوم اجتماعی و تعلیق زمان حال
جلسه سوم: فرآیندهای دولت-ملتسازی
جلسه چهارم: بازگشت به لحظهی حال
این درسگفتار سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود. زمان آغاز آن سه شنبه ۱۹ بهمن ماه است.
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