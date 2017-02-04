اشتیاق دولت برای خرید هواپیما بندهایی را به طرف ایرانی تحمیل کرد

قدس آنلاین نوشت: بیژن عبدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت یازدهم و عدم انطباق آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی به قدس آنلاین گفت: اولین نکته در انجام هر اقدام یا اجرای هر سیاستی وجود تناسب و عدم تضاد یا تداخل آن سیاست با سیاست های بالادستی موجود است. وی با اشاره به اصرار وزارت راه و شهرسازی در موضوع خرید هواپیما اظهار داشت: اگر منابع مورد نیاز و اولویت های انجام این خرید بررسی شود به نظر می رسد این اقدام انطباق چندانی با سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی نداشته باشد.

وی افزود: برای مثال در گذشته وقتی کسی قصد خرید کالایی را با استفاده از کوپن داشت، برای خرید آن جنس باید چند جنس را نیز اجباراً از فروشنده می خرید. متأسفانه امروز غربی ها رویکرد دولت را درک کرده و از طرفی دولتمردان نیز خود را بسیار مشتاق مذاکره با غرب می دانند که این موضوع باعث شده است بندهایی در این قرارداد به طرف ایرانی تحمیل شود. عبدی با اشاره به اهمیت انتقال تکنولوژی در انعقاد چنین قراردادهایی تصریح کرد: در سال های گذشته چین به دلیل تحریم از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا در نوسازی سیستم ناوگان و تجهیزات هوایی خود تحت فشار بود. که به محض برداشته شدن این تحریم ها، شرکت هایی چون ایرباس و بوئینگ برای فروش محصولات خود به چین در رقابت بودند؛ اما چین زیربار خرید مستقیم هواپیما از آن ها نرفت و اعلام کرد که این هواپیماها حتما باید در داخل چین مونتاژ و سپس به تولید برسد.

این کارشناس اقتصادی درباره واکنش این شرکت ها به درخواست چین خاطرنشان کرد: شرکت های هواپیمایی تا مدت ها با این درخواست مخالفت می کردند تا اینکه در نهایت زیر بار حرف چین رفته و به آن تن دادند؛ اما متاسفانه ما نه تنها هیچ مقاومتی نکردیم، بلکه همان امکانات اولیه شامل تعمیرات همین هواپیماهای پهن پیکر که بعد از ۳۰ سال تحریم هوایی در حال شکوفایی بود را نیز از دست دادیم. وی با اشاره به حضور ترامپ در کاخ سفید و تاثیر آن بر اجرای این قراردادها به قدس آنلاین گفت: از آنجا که ترامپ علاوه بر مخالفت با برجام از شعور سیاسی لازم نیز برخوردار نیست، احتمال لغو برجام یا وضع مجدد تحریم ها برعلیه ایران در طول سال های ریاست جمهری وی، وجود دارد. وی افزود: نگرانی عمده این است که در صورت انجام چنین اقدامی از سوی دولت آمریکا سرانجام این خریدها چه خواهد شد؟

وی در خاتمه با تاکید بر انتخاباتی بودن خرید این هواپیماها درباره اجاره به شرط تملیک بودن این هواپیماها خاطرنشان کرد: این نوع قرار داد به این معنی است که تا آخرین قسط خرید این هواپیماها از سوی طرف ایرانی پرداخت نشود، ایران مالک هواپیما نخواهد بود؛ به عبارتی اگر روزی تحریم ها بازگردد ایران مالکیتش به هواپیماها را از دست داده و تمام هزینه های صورت گرفته باد هوا خواهد شد.