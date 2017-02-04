به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آبام در نشست خبری المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ که در هتل آزادی برگزار شد، گفت: المپیاد جهانی از سال ۱۹۸۹ کار خود را آغاز کرد، هر سال یک کشور میزبان برگزاری این مسابقات می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد میزبانی را ارائه کرد، گفت: کمیته بین‌الملل این المپیاد با بررسی‌هایی که انجام داد، رسماً ایران را به عنوان میزبان در سال ۲۰۱۷ معرفی کرد. مجری برگزاری المپیاد، وزارت آموزش و پرورش است.

رئیس المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ تصریح کرد: کمیته اجرایی المپیاد ۲۰۱۷ در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد که زیرگروه‌های متعددی برای بررسی این رویداد دارد.

وی بیان کرد: هتل آزادی و هتل اوین، محل استقرار میهمانان المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷ در نظر گرفته شده است.

آبام ادامه داد: هر کشور چهار نماینده در این مسابقات دارد. در کشور ما نیز طی چند مرحله غربالگری از میان ۵ تا ۱۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تعداد هزار تا هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز انتخاب می‌شوند. در مرحله دوم غربالگری ۸۰ نفر و در مرحله سوم ۴۰ نفر و در پایان ۸ برگزیده داریم که آنان در تابستان دوره‌های آموزشی را می‌بینند و در نهایت چهار نفر به المپیاد کامپیوتر ۲۰۱۷ راه می‌یابند. امسال به دلیل اینکه میزبان هستیم می‌توانیم یک تیم دوم نیز داشته باشیم.

رئیس المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ درباره اعتبارات نیز گفت: تلاش می‌کنیم با جذب اسپانسر، از اعتبارات دولتی بکاهیم. هنگامی که ایران به عنوان میزبان معرفی شد، دولت اعتباری را تخصیص می‌دهد. جوایز این مسابقات تنها مدال و یک جام به نفر اول است.

وی تصریح کرد: المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ از ششم تا سیزدهم مرداد ماه به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.