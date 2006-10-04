شيمون پرز ادامه گفتگو با ايران را اشتباه خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، وي در اظهاراتي فريبكارانه گفت : ايران به ضرب الاجلي كه براي آن در 31 آگوست در نظر گرفته بودند تا برنامه هاي غني سازي خود را به حال تعليق درآورد، بي اعتنايي كرده است و به همين منظور ادامه گفتگو با اين كشور اشتباه است.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه او چه انتظاري از اين گفتگوها دارد، افزود:" اگر شما نمي خواهيد با اسلحه بر دنيا حكومت كنيد پس در اين صورت بايد بر خواسته ها حكومت كنيد و اين بدان معني است كه اگر چيزي مي گوييد پس بايد بدان احنرام بگذاريد.

پرز در تلاش براي منحرف كردن نگاه جهانيان از زرادخانه مخوف سلاحهاي كشتار جمعي به ويژه هسته اي رژيم صهيونيستي و بي اعتنايي اين رژيم به قوانين بين المللي و نيز براي بدبين كردن به برنامه هسته اي صلح آميز ايران درادامه اظهارات فريبكارانه خود گفت : حقيقت اين است كه تمام اعضاي سازمان ملل متحد، تاريخي را براي پاسخگويي ايران ارائه داده اند و اكنون ايراني ها به آن احترام نگذاشته اند و با اين وجود گفتگوها ادامه مي يابد و من فكر مي كنم كه اين كاستن از ارزش تصميمات است و به اعتقاد من اشتباه است.

معاون نخست وزيررژيم اسرائيل افزود: آمريكا براي يك گزينه ديپلماتيك و اقتصادي در صدد ايجاد يك ائتلاف با اروپاست و اين ائنلاف بايد به توافقي دست يابد، درغير اين صورت نمي تواند دوام يابد.

اين مقام رژيم صهيونيستي همچنين گفت : يك توافق بايد زمان و مكان داشته باشد، نمي تواند ضعيف باشد و بايد يك انتخاب باشد.

اظهارات فريبكارانه شيمون پرز در حالي است كه رژيم صهيونيستي با داشتن بيش از 200 تا 300 كلاهك هسته اي يكي از مخوف ترين زرادخانه هاي سلاحهاي كشتار جمعي را در جهان دارا است كه به گواه تحليلگران بزرگترين خطر براي امنيت وثبات منطقه و جهان به شمار مي رود، اين رژيم در سايه حمايتهاي آمريكا همچنان از پيوستن به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي طفره مي رود و به توسعه زرادخانه خود ادامه مي دهد.