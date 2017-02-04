۹۸ خودروی گرفتار در برف استان سمنان امدادرسانی شدند

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسدود شدن محور تهران-فیروزکوه-سمنان، توضیح داد: به دلیل برف شدید و کولاک در نقاط مختلف محور فیروزکوه-سمنان، برخی هم‌وطنان دچار مشکلاتی شدند که همکاران ما در حوزه‌های مختلف راهداری، راه و ترابری، پلیس‌راه، هلال‌احمر وامداد اقدامات به‌موقع را صورت دادند که خوشبختانه این مسیر در استان سمنان باز، اما مسیر در محدوده استان تهران مسدود شده بود و این امر کار امدادرسانی از سوی پایتخت را به در برف ماندگان سخت می‌کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه محور فیروزکوه-تهران از سمت پایتخت مسدود بود، با تمام امکانات خوب مجبور به انسداد مسیر برای به بن‌بست رسیدن مسافران شدیم اما درنهایت وقوع یک تصادف و جابجایی تریلی که اصطلاحاً قیچی شده بود، منجر به راه‌بندان شدید شد و این موضوع باعث شد که از ساعات پایانی روز جمعه تمام دستگاه‌های درگیر اعم از فرمانداران سمنان، سرخه، هلال‌احمر، راهداری، پلیس‌راه و ... برای کمک به هم‌وطنان وارد عمل شدند که خوشبختانه این مقوله مدیریت شد.

معاون استاندار سمنان، گفت: اکیپ‌های زیادی از سوی هلال‌احمر و راهداری سرخه، سمنان و سایر شهرستان‌ها وارد عمل شدند و ۹۸ خودرو را امدادرسانی کردند و حداکثر تا ساعت سه بامداد جمعه تمام مسافران از جاده تخلیه شده و تنها چند خانواده که خودروهایشان با مشکل روبرو شده بودند، به راهدارخانه‌ها هدایت شدند و خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی برای هم‌وطنان پیش نیامد و افراد به‌سلامتی کامل از این حادثه خارج شدند.

زندیه وکیلی بابیان اینکه تحمیل بار ترافیکی به محور فیروزکوه به دلیل بسته شدن مسیر هراز بر روی اهالی تهران رخ داد، افزود: خوشبختانه با همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط مسیر فیروزکوه-سمنان نیز درنهایت بازگشایی شد.