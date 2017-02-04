۳ طرح تولیدی کشاورزی در شهرستان آبیک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح تولیدی کشاورزی در شهرستان آبیک ظهر شنبه با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، فرماندارشهرستان آبیک و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین و مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

اولین طرح فراوری و صنایع تبدیلی صنعت مرغداری با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن و زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع و زیر بنا ۵۶۶۰ متر مربع که در زمینه کمپوست حیوانی غنی شده «طیور» فعالیت دارد افتتاح و به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح افزون بر ۴۳ هزار و ۱۹۲ میلیون ریال هزینه شده که با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۱۸ نفر در منطقه فراهم شد.

یک مجتمع کشاورزی دیگر طرح افتتاح شده در این مراسم بود که این طرح کشاورزی با تولید خاک پوششی جهت پرورش قارچ خوراکی در ۵۰۰۰ مترمربع سطح زیر بنا و ظرفیت تولید ۶۰۰۰ مترمکعب در سال و همچنین واحد قارچ خوراکی این مجتمع با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا، ظرفیت تولید ۴۰۰ تن قارچ در سال را دارد.

این شرکت مجهز به آزمایشگاه فیزیک، شیمی، بیولوژی و مکانیک خاک منطبق با استانداردهای جهانی است که امکان تولید خاک پوششی یکنواخت و کاملا کنترل شده جهت پرورش قارچ خوراکی «دکمه ای» با افزایش عملکرد بالا را دارد که اولین تشکل علمی، تجربی و اجرایی در سطح کشور حتی دنیا است.

شرکت کشت و صنعت از دیگر طرح های افتتاحی در شهرستان آبیک بود که با تولید پرورش قارچ (دکمه ای) در سطح ۳۰۰۰ متر مربع ظرفیت تولید ۳۰۰ تن قارچ خوراکی (دکمه ای) در سال را دارد.

برای اجرای این دو طرح باغبانی بخش کشاورزی افزون بر ۸۰ میلیارد ریال ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این دو طرح زمینه اشتغال ۹۰ نفر در منطقه فراهم شد.