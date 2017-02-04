۴ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان فومن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور حسین اسماعیل پور و جمعی از روسای دستگاه های اجرایی چهار پروژه عمرانی و خدمانی در شهرستان فومن به بهره برداری رسید.

این پروژه هادر حوزه اجرای طرح هادی روستایی، جهاد کشاورزی و شهرداری شهر ماکلوان با مجموع بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

اجرای طرح هادی روستایی در حوزه آسفالت راه به طول شش کیلومتر و با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، افتتاح دو پروژه شهری شامل بوستان ماکلوان و آسفالت معابر به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار حدود چهار میلیارد تومان و یک پروژه حوزه جهاد کشاورزی شامل بازسازی، تعمیق وساخت دریچه اضطراری استخر حسینکوه شولم با بیش از ۷۰ میلیون تومان اعتبار که ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری را پوشش می دهد از جمله پروژه های افتتاحی در این روز در شهرستان فومن بود.

همچنین دیدار با خانواده سردار شهید عسگر معصوم از دیگر برنامه های شهرستان فومن در پنجمین روز از دهه مبارک فجر بود.