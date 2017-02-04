پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پیش از آغاز مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام با حضور مسئولین پرچم پایتختی شیراز در محور حافظیه برافراشته شد.
وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون وزارت امور خارجه در مراسم افتتاحیه حاضر هستند.
شیراز _ پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در محور حافظیه شیراز برافراشته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پیش از آغاز مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام با حضور مسئولین پرچم پایتختی شیراز در محور حافظیه برافراشته شد.
وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون وزارت امور خارجه در مراسم افتتاحیه حاضر هستند.
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