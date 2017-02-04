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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد

پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد

شیراز _ پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در محور حافظیه شیراز برافراشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پیش از آغاز مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام با حضور مسئولین پرچم پایتختی شیراز در محور حافظیه برافراشته شد.

وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون وزارت امور خارجه در مراسم افتتاحیه حاضر هستند.

کد مطلب 3896847

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