کشف بیش از ۱۷ هزار انواع مواد محترقه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ شهرام مقدم افزود: با توجه به ماه های پایانی سال ، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه توسط پلیس زنجان به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان با انجام کار اطلاعاتی موفق به شناسایی افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز و خطر ناک می کردند شدند .

مقدم افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی متهمان را در شهرستان زنجان دستگیر که در بازرسی از محل اختفای آنان بیش از ۱۷ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف وضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان و توزیع کنندگان مواد محترقه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی و موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام اطلاع دهند.