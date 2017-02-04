افتتاح ۲۰ پروژه دهیاری های بخش مرکزی شهرستان هرسین

به گزارش خبرنگار مهر ، طی مراسمی با حضور ولی دارایی نیا بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ۲۰ پروژه دهیاری های بخش مرکزی شهرستان هرسین به بهره برداری رسید.

در این مراسم ولی دارایی نیا، بخشدار مرکزی هرسین طی سخنانی اعتبارات هزینه شده برای پروژه های مذکور را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: پروژه های اعلام شده در سطح ۲۰ روستا اجرا شده اند که شامل بهسازی معابر ، دفع آبهای سطحی، جدولگذاری، تعمیر کانال های سنگی، احداث پارک، جدولگذاری، شن ریزی و راه سازی می باشند.

وی ادامه داد: توانمندسازی و توسعه مناطق روستایی از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است و در این راستا خدمات ارزنده و بی سابقه ای در بخش های راهسازی، گازرسانی و آبرسانی بخش مرکزی شهرستان هرسین انجام گرفته که قابل تقدیر است.

بخشدار مرکزی هرسین در پایان بیان کرد: با ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب کنندگان محیط زیست برخورد قانونی خواهد شد.