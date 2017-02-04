۹طرح راهسازی بااعتبار ۱۶ میلیارد تومان در شاهرود انجام شد

حسین خلیلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پروژههای دهه فجر راه و ترابری شاهرود، گفت: نخستین و بزرگترین پروژه دهه فجر این شهرستان، شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی محور طرود از کیلومتر ۱۲ تا ۲۷ به طول ۱۵ کیلومتر بااعتبار ۱۳ میلیارد تومان از اعتبارات ملی است که بهواسطه عدم وجود شانه راه در مسیر تردد مسافران اصفهان-شاهرود یکی از مطالبات بخش مرکزی این شهرستان بود که خوشبختانه در دهه فجر سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: پروژه راهسازی با عنوان روکش آسفالت محور شاهرود-طرود-سطوه در دو بخش شامل آسفالت گرم کیلومتر ۹۳ الی ۱۰۰ محور شاهرود- طرود به طول ۱۵ کیلومتر بااعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین آسفالت رود میکس سرد حدفاصل طرود-سطوه به طول هفت کیلومتر بااعتبار ۷۵۰ میلیون تومان از طرحهای دیگر راه و ترابری شاهرود در بخش مرکزی هستند که در پنجمین روز از دهه فجر با حضور معاون استاندار سمنان مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
رئیس اداره راه و ترابری شاهرود درباره دیگر پروژههای این اداره، گفت: اجرای یک هزار و ۱۰۰ متر روکش آسفالت روستای قلعه حاجی موسوم به طرح بهسازی معبر روستایی دهملا-قلعه حاجی بااعتبار ۶۰۰ میلیون تومان از دیگر طرحهای راه و ترابری شاهرود در دهه فجر بود که روز گذشته به بهرهبرداری رسید.
خلیلی نژاد بیان داشت: اصلاح هندسی، اجرای میدان و بهسازی آسفالت محور دهملا-قلعه حاجی در راستای جلوگیری از تصادفات جادهای و همچنین ممانعت از جمع شدن آبهای سطحی و بروز مشکلات برای ساکنان روستای قلعه حاجی ازجمله اهداف راه و ترابری شاهرود در اجرای این پروژه است.
وی افزود: اجرای روشنایی محور رودیان-شاهرود به طول یک هزار و ۱۰۰ متر بااعتبار ۳۱۷ میلیون تومان از دیگر طرحهای بخش مرکزی شاهرود در سال ۹۵ است که این مهم به دلیل خطرساز بودن محور رودیان-شاهرود بهخصوص در راستای تردد خودروهای روستایی، کشاورزی و موتورسیکلت در اولویت اداره راه و ترابری شاهرود است.
رئیس اداره راه و ترابری شاهرود همچنین گفت: اصلاح میدان ورودی روستای قلعه آقا و نمدمال بااعتبار ۳۰۰ میلیون تومان برای رفع نقطه حادثهخیز و رفع شیب شیروانی محور روستایی اصلی که سه روستای میغان، نمدمال و قلعه آقا عبدالله در بخش بسطام را به یکدیگر متصل میسازد از دیگر طرح های راه و ترابری شاهرود در سال جاری است.
خلیلی نژاد بیان داشت: اداره راه و ترابری شاهرود همچنین در سال جاری دو پروژه شامل تعمیر و مرمت ابنیه فنی با اعتبار ۵۰ میلیون تومان و تعویض و نصب گارد ریل با اعتبار ۸۰ میلیون تومان را در حوزه استحفاظی راه های شهرستان اجرا کرده است.
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