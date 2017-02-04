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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر؛

حمید بنی تمیم به فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌‎ای رفت

حمید بنی تمیم به فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌‎ای رفت

نایب رییس فدراسیون کشتی ظهر امروز شنبه با حضور در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای با رئیس جدید این فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم در این نشست ضمن تبریک به مجتبی جوهری به عنوان منتخب مجمع انتخاباتی به عنوان رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای درباره مشارکت و تعامل بیشتر با فدراسیون کشتی در برگزاری رقابتهای پهلوانی و زورخانه ای بحث و تبادل نظر کرد.

رقابت‌های هنرهای فردی، مرشدی، تیمی زورخانه ای و کشتی پهلوانی دررده سنی بزرگسالان، اسفندماه برگزار می شود که مسئولان این دو فدراسیون برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات، تاکنون نشست متعددی را برگزار کرده اند.

سعید مرادی ، مشاور و مدیر فرهنگی و روابط بین الملل فدراسیون و علیرضا عربی سرپرست مسابقات فدراسیون نیز در نشست امروز نایب رییس فدراسیون کشتی و رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای حضور داشتند.

کد مطلب 3896857

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