بازيكنان صبا باتري مغرور بودند / به بازي زيبا امتياز نمي دهند

وحيد طالب لو سنگربان تيم فوتبال استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : صبا باتري تيم خوب و پرمهره اي است ، اما متاسفانه بازيكنان اين تيم بيش از آنچه توانايي دارند خود را نشان مي دهند . آنها پيش و بعد از رويارويي با تيم ما به گونه اي رفتار مي كردند كه گويي استقلال تيم محلي است و صبا باتري يكي ازتيمهاي مطرح اروپايي!

وي افزود : بازيكنان صبا باتري مدعي بودند كه ما تنها از تاكتيك اوت دستي براي گلزني بهره مي بريم اين درحالي بود كه استقلال درمصاف با صبا باتري تنها در دو يا سه مورد از اين راه براي نزديك شدن به دروازه حريف بهره برد و شانس هاي گل مان نيزبا تمركز روي نقاط ضعف اين تيم به دست آمد. اميدوارم كادرفني تيم صبا باتري اين نكته را به بازيكنان شان گوشزد كنند كه با احترام به حريفان گام به ميدان بگذارند.

دروازه بان ملي پوش استقلال بازي برابرصباباتري را دشوارخواند و گفت : قابل پيش بيني بود كه بازي استقلال - صبا باتري زيبا و تماشاگرپسند خواهد شد و دربازي سه شنبه شب اين مسئله به خوبي مشهود بود.

وي ادامه داد: تيم ما درمصاف با صبا باتري دوچهره متفاوت داشت . درنيمه اول چندان خوب بازي نكرديم اما درچهل و پنج دقيقه دوم نسبت به حريف برتري محسوسي داشتيم و حتي مي توانستيم پيروز از ميدان خارج شويم. البته بد نيست به اين نكته اشاره كنم كه بازي ضعيف ما درنيمه نخست بي ارتباط با فاصله زياد بين ديدارهاي مان نيست ، زيرا تيم تا اندازه اي از شرايط مسابقه خارج شده بود.

طالب لو با اشاره به درگيري هاي به وجود آمده در اواخر نيمه اول بازي استقلال - صباباتري گفت : تنها خود بزرگ بيني بازيكنان صباباتري باعث بروز اين مشكل شد. من چندان درجريان درگيري ها نيستم چون لزومي نديدم خود را در اين جريان وارد كنم .

دروازه بان تيم فوتبال استقلال تهران اذعان داشت : در نيمه دوم برابرصباباتري يك بازي زيبا را به نمايش گذاشتيم ، اما اي كاش زيبا بازي نكرده و نتيجه مي گرفتيم زيرا درپايان فصل به تيمي قهرمان گفته مي شود كه امتيازات لازم را كسب كرده باشد نه تيمي كه زيبا بازي كرده است.

وي تصريح كرد: در بازي برابرصباباتري براي اولين بار در فصل جاري به ميدان رفتم و تمام توانم را صرف كردم تا مهره اي مثمرثمر براي تيم استقلال بوده و با بازي خوب اطمينان خاطري براي سايرهم تيمي هايم باشم .