قطر انتقال مسافران کشورهای اسلامی به آمریکا را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، خطوط هوایی قطر انتقال مسافران ۷ کشور اسلامی به آمریکا را از سر خواهد گرفت.

در همین راستا، خطوط هوایی قطر در بیانیه ای اعلام کرد که پس از صدور دستور یکی از قضات فدرال آمریکا مبنی بر لغو موقت قانون مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، مسافران هفت کشور ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبی، سودان و سومالی را با گذرنامه های صحیح و گرین کارت به آمریکا منتقل خواهد کرد.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرد.

گفتنی است که کاخ سفید از تصمیم خود برای تنظیم شکایتی در راستای بی اثر کردن حکم قضایی دادگاه فدرال خبر داده است.