به گزارش خبرنگار مهر، امید علی‌پارسا رئیس مرکز آمار ایران در مراسم امضای تفاهمنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست با مرکز آمار ایران گفت: ما همواره در استان‌ها برای حمایت از محیط‌زیست تلاش داشته‌ایم و برای نمونه در سند آمایش استان مازندران در تمام فعالیت‌ها بر قید پایدار تأکید کرده‌ایم.

پارسا افزود: در فعالیت‌های مرکز آمار، نوین‌سازی مرکز آمار ایران در دستور کار بوده و امیدواریم که با تمام قوا به محیط‌زیست کمک کنیم.

وی ادامه داد: شاخص‌های اهداف توسعه پایدار SDG در مرکز آمار ایران نقش پررنگی دارد و بحث SDG را با قوت تمام به عنوان یکی از مطالبات ریاست جمهوری و نظام اداری کشور دنبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که با تمام ظرفیت، نه تنها مرکز آمار که سازمان مدیریت را نیز در این راستا به کمک بیاوریم.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: اگر از من بپرسند واجب‌ترین حساب اقماری کشور چیست که باید تهیه شود، پاسخ می‌دهم، محیط‌زیست. منتهی باید منابع لازم برای آن در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد.

پارسا تأکید کرد: عضویت سازمان حفاظت محیط‌زیست در شورای عالی آمار هم بحث مهمی است و به نظر ما سازمان محیط‌زیست باید چنین جایگاهی داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تعارضات آماری سازمان محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی با دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای عمدتاً بهره‌بردار، گفت: مرکز آمار ایران در چارچوب برنامه، گذار از وضع موجود به نظام آماری مدرن است و یکی از کارهایی که در این راستا در شورای عالی آمار دنبال می‌کنیم، این است که شاخص‌هایی مثل SDG داریم و برای هر شاخص، شناسنامه تولید می‌کنیم تا مشخص شود در چه موردی، چه آماری، از چه مرجعی باید رسمی تلقی شود.

رئیس مرکز آمار ایران در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب در همه زمینه‌ها، همه آمارها در چارچوب شورای عالی آمار، مرجع رسمی مشخصی خواهد داشت و به این ترتیب امیدواریم بتوانیم آنچه مقام معظم رهبری از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند، یعنی تشتت ... در آمار را سامان بدهیم.