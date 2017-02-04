جای مرکز تحقیقات دامپزشکی در گلستان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر شنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آب و رسوب دانشگاه منابع طبیعی که در دانشگاه منابع طبیعی و با حضور وزیر علوم برگزار شد، گفت: گلستان استانی نوپا بوده و نیازمند توجه ویژه از سوی دولت در تمام زمینه‌ها به‌خصوص زمینه دانشگاهی است.

وی بابیان اینکه استان گلستان در هفت درصد امنیت غذایی کشور مؤثر است، گفت: تهران بیش از ۴۰ درصد فرآورده‌های گوشتی خود را از گلستان تأمین می‌کند منتهی ما در استان دانشگاه قدرتمند در حوزه مرکز تحقیقاتی و دامپزشکی نداریم و جای خالی این دانشگاه در استان احساس می‌شود.

صادقلو با اشاره به پروژه دانشگاه جامع گلستان در شهر سرخنکلاته اظهار کرد: چند سالی از کلید خوردن این دانشگاه می‌گذرد اما متأسفانه هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و این دانشگاه نیازمند ویژه بینی بوده تا همگرایی در آن رخ دهد.

استاندار گلستان بابیان اینکه درخواست ما برای کمک‌ و نگاه ویژه امری منطقی بوده، گفت: طبق آمار سال ۹۰، جمعیت روستایی استان ۴۹ درصد بوده که باید در مسیر درآمد پایدار برای روستاها حرکت کنیم.

صادقلو بابیان اینکه باید تلاش کنیم به سمت درآمد پایدار در روستاها حرکت کنیم، افزود: خط حرکت پیشرفت روستایی جز این نیست و برخی از نمونه‌های موفق نشان دادند که روستاهای گلستان این ظرفیت وجود دارد.