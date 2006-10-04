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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي كشور در گفتگو با مهر:

دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد به دانشگاه هاي مادر بپيوندند / انتقال آموزش پزشكي به وزارت بهداشت اشتباه بود

دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد به دانشگاه هاي مادر بپيوندند / انتقال آموزش پزشكي به وزارت بهداشت اشتباه بود

دكتر ملك زاده گفت: "آموزش پزشكي بايد از وزارت بهداشت جدا شده و به دانشگاه هاي مادر كه از آن جدا شده اند، بازگردند."

دكتر "رضا ملك زاده" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم افزود: انتقال دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت از ابتدا طرح اشتباهي بود و نبايد انجام مي گرفت اما اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اين بازگشت عملي شود و بايد هر چه سريع تر اتفاق بيفتد.

معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي كشور اظهار داشت: كشور ما در مقطعي نياز به پزشك داشتيم و به اندازه كافي پزشك تربيت شده است در كشور و بايد نظام آموزشي به شكل گذشته بازگردد.

وي افزود: بسياري از بيمارستان هاي آموزشي كشور از استاندارد مطلوبي برخوردار نيستند و پس از الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم، تعداد محدودي بيمارستان با كيفيت و استاندارد خوب براي ادامه كار آموزشي نياز خواهيم داشت و آموزش مي تواند در قالب همان بيمارستان ها انجام شود.  

وزير اسبق بهداري ياد آور شد: البته بايد توجه داشت كه هر نوع جابجايي مشكلاتي را در پي خواهد داشت اما آموزش پزشكي بايد هر چه زودتر از وزارت بهداشت تفكيك شود.

کد مطلب 389687

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