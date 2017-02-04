احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات البرز و زاگرس/افزایش نسبی دمای تهران

احد وظیفه در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، گفت: فردا یکشنبه ۱۷ بهمن، در نیمه غربی کشور جوی نسبتأ آرام و پایدار حاکم خواهد بود، در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد.

وی افزود: به سبب عبور موج کم دامنه تراز میانی جو روز یکشنبه در شمال غرب و دامنه های البرز و روز دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در جنوب و جنوب شرق کشور ابرناکی، گاهی بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه امروز خلیج فارس و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج است، گفت: از اواخر وقت یکشنبه و طی روز دوشنبه برای اکثر نقاط کشور افزایش نسبی دما پیش بینی می شود و رخداد پدیده بهمن در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی دور از انتظار نیست.

وظیفه در مورد وضعیت جوی استان تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه ۱۷ بهمن، صاف تا کمی ابری، در اواخر وقت افزایش ابر با بیشینه و کمینه دمای ۶ و ۲- درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه ۱۸ بهمن، کمی ابری تا نیمه ابری، همراه با غبار صبحگاهی، اواسط روز کاهش ابر با بیشینه و کمینه دمای ۸ و ۱- درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.