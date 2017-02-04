به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۱۷ بهمن ماه نمایش «ترن» به نویسندگی و کارگردانی حمید آذرنگ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و قرار است این نمایش توسط نمایندگان آتش‌نشان‌های قهرمان افتتاح شود.

همچنین در ادامه تکمیل بازیگران این نمایش بهرنگ علوی و حسین سلیمانی هم به این نمایش پیوستند. فریده سپاه منصور و مهراوه شریفی‌نیا فرید سجادی‌حسینی، نادر برهانی مرند، ‌ نسیم ادبی، خسرو احمدی، وحید آقاپور، سیدعلی صالحی، علی عامل هاشمی، سیاوش جامع بازیگران این نمایش به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ هستند. همچنین فرشاد فزونی هم آهنگسازی نمایش «ترن» را برعهده دارد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «آیا این زمین است که آدم رو فراموشکار می کند یا این آدم هان که با گذر زمان همه چیز روی زمین را به فراموشی می‌سپارن!؟»