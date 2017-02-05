۲۶ پروژه آرادان به بهره برداری رسید/۶۵۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری پیش از ظهر یک شنبه در آیین بهره برداری همزمان طرح های عمرانی، صنعتی و خدماتی آرادان به میزبانی سالن شهید فهمیده این شهر با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای معرفی دستاوردهای دولت است، ابراز داشت: احداث بوستان سلامت و دهیاری ده نمک، احداث شبکه ضعیف در روستای سرآبرود، افتتاح دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، تجهیز و نوسازی اراضی، نصب انشعاب آب، بهسازی و اصلاح معابر روستای ده‌سلطان از جمله مهم‌ترین پروژه‌هایی است که امروز به بهره‌برداری می رسد.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از پروژه های افتتاح شده آرادان طی سه سال اخیر در راستای اقتصاد مقاومتی است، افزود: تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با ۳۷۴ میلیارد ریال از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید است

فرماندار آرادان با بیان اینکه هزاران پروژه در سطح کشور طی ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد که نشان از پویایی و موفقیت دولت است، ابراز داشت: رویارویی با چالش‌ها و انجام خدمات ارزنده برای مردم در دولت یازدهم نمود عینی دارد که این خدمات باید طی ایام دهه فجر برای مردم بازگو شود.

افشار نادری مهمترین و اصلی‌ترین شعار انقلاب اسلامی را رسیدن به استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: به واسطه شکوفایی نظام در همه عرصه ها شاهد رشد و توسعه در کشور بودیم که این نشان از کارآمدی نظام دارد.

وی افزود: کمتر روستایی در شهرستان آرادان وجود دارد که پروژه ای طی ایام دهه فجر در آن به بهره برداری نرسد.