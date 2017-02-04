به گزارش خبرگزاری مهر، عارف نوروزی در حاشیه‌ی مراسم افتتاح بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی شهرستان میانه افزود: سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی شهرستان میانه کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: حجم سرمایه گذاری این بیمارستان ۱۵ میلیارد تومان است که بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبلغ ۹ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است.

مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۶ میلیارد تومان برای تجهیزات این بیمارستان هزینه کرده است.

دکتر نوروزی اظهار داشت: بنیاد برکت در طی سال‌جاری ۲۴ هزار و ۱۰۰ پروژه در کل کشور در دست اجرا دارد که ۶ هزار و ۵۰۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده و حدود ۱۸ هزار پروژه‌ی دیگر نیز در دست اجرا هستند.

بهره‌برداری از ۲ هزار پروژه‌ی برکت تا پایان سال ۹۵

مدیرعامل بنیاد برکت افزود : ۲ هزار پروژه‌ی بنیاد برکت تا پایان سال ۹۵ به بهره‌برداری می‌رسد که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، می‌توان گفت تعداد پروژه‌های در دست اجرا به ۱۶ هزار پروژه می‌رسد.

اجرای ۵۰ طرح توانمندسازی اقتصادی با ۳۸ هزار اشتغال در سال ۹۵

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی از سوی بنیاد برکت در سراسر کشور در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: بنیاد برکت ۵۰ طرح توانمندسازی اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نقاط محروم و کم‌تر توسعه‌یافته با مشارکت کارآفرینان بومی و محلی اجرا کرده است.

نوروزی افزود: ظرفیت اشتغال این ۵۰ طرح توانمندسازی اقتصادی ۳۸ هزار نفر بوده است و اجرای طرح‌های توانمندسازی در راستای اجرا و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با هدف اشتغال پایدار، تولید و فرآوری محصولات پایه و نیاز روزمره‌ی مردم است.

بهره‌برداری از ۳۰۰ یروژه‌ی اقتصادی با ایجاد اشتغال ۱۸۰ هزار نفر

وی در ادامه با اشاره به این‌که بنیاد برکت از ۶ سال پیش تاکنون پروژه‌های اقتصادی زیادی اجرا کرده است، تصریح کرد: بنیاد برکت تاکنون ۳۰۰ پروژه‌ی توانمندسازی اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان با ظرفیت اشتغال ۱۸۰ هزار نفر اجرا کرده است.

دکتر نوروزی ادامه داد: تاکنون ۱۴۹ پروژه‌ی اقتصادی پس از مشارکت بنیاد برکت به کار آفرینان بومی و محلی واگذار شده است چون هدف بنیاد برکت کاهش تصدی‌گری و تحویل کارها به مردم است.

اجرای ۱۴ پروژه‌ی اقتصادی در آذربایجان‌شرقی

مدیرعامل بنیاد برکت به طرح‌های اجرا شده در استان آذربایجان‌شرقی توسط این بنیاد اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۴ پروژه‌ی اقتصادی به استان آذربایجان شرقی تعلق دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح‌های اقتصادی، در زمینه‌ی طرح‌های زیربنایی و عمرانی ساخت مساجد، مدارس، پروژه‌های راه‌سازی، برق‌رسانی و آب‌رسانی بنیاد برکت ۱۶۰ پروژه در استان آذربایجان شرقی به ویژه در منطقه‌ی ارسباران از ۶ سال پیش تاکنون اجرا کرده است.