محیط زیست باید به آمارهای رسمی نظارت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست با مرکز آمار ایران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: امیدواریم بتوانیم گام های درستی را جهت تحقق آرمان های انقلاب از جمله کارآمدی و حکمرانی مطلوب برداریم.

معصومه ابتکار افزود: این تفاهم نامه یکی از همین گام ها در این راستا است زیرا محیط زیست امروزه نه فقط در کشور ما که در همه جهان اهمیت دارد و کارآمدی دولت ها را بر اساس میزان پایبندی به محیط زیست و اهداف توسعه پایدار می سنجند.

وی ادامه داد: همکاری محیط زیست با مرکز آمار از زمان دولت اصلاحات شروع شده بود و کارهای خوبی هم در این راستا انجام شد و پایه نظام آماری و ثبتی در محیط زیست گذاشته شد اما متاسفانه ادامه پیدا نکرد.

ابتکار افزود: یکی از مسائلی که باعث می شود نتوانیم در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار تصمیم دقیق بگیریم، فقدان آمار درست و تحلیل های درست آماری است، اما با این تفاهم نامه زمینه سازی برای یک همکاری خیلی دقیق و علمی فراهم می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: موضوع حساب های اقماری، اقتصاد سبز و... برای ما خیلی مهم است و در این زمینه باید کار را با قوت پیش ببریم. در دولت یازدهم و با رویکرد آقای روحانی به محیط زیست این انتظار هست که در همه حوزه ها آمار زیست محیطی را به تفکیک و دقیق داشته باشیم و آمارهای محیط زیست را محدود به بخش محیط زیست نبینیم و مثلا دسترسی به داده های آماری محیط زیستی در دستگاه های دیگر مثل وزارت صنایع و معادن بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مرکز آمار در سرشماری اخیر گام های جدی برای حذف کاغذ و سرشماری سبز برداشت، اظهار کرد: در خیلی از زمینه ها ابهام داریم و به همین دلیل نمی توانیم روی آمار اتکاء جدی داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم مبنای صحیح آماری را هم برای اطلاع رسانی درست به مردم و هم برای تصمیم گیری صحیح داشته باشیم.

ابتکار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر تعارضات آماری میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های بهره بردار همچون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و... در حوزه های مختلف مثل آب، خاک، سطح زیر کشت، جنگل‌ها، زیستگاه ها و... گفت: این نکته کاملا درست است و جهت گیری این تفاهم نامه هم برای همین است که عدم تطابق ها و نابسامانی ها را هماهنگ کنیم. مرکز آمار چون مرجع آمار کشور است باید محلی برای یکسان سازی آمارها باشد تا دیگر شاهد این اختلاف نباشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: شاید بسیاری از دستگاه ها در حوزه خودشان آمار بدهند، اما این داده ها باید به مرکز آمار برود و ممکن است نیاز باشد هماهنگی هایی بین دستگاه ها صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: کمیته های تخصصی باید شکل بگیرد به ویژه آمارهای ارائه شده به نهادهای جهانی اهمیت ویژه دارد و سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان یک دستگاه نظارتی باید بتواند درباره بسیاری از آمارها نظر بدهد؛ ضمن اینکه خیلی از این آمارها مثل آلودگی هوا یا آلودگی شیمیایی منابع آبی را خود ما تولید می کنیم.

ابتکار در پایان با بیان اینکه به ویژه روی توسعه پایدار باید کار ویژه ای انجام شود، گفت: دلیل تعارض آماری برخی از این دستگاه‌ها واقعا تفاوت رویکرد است؛ زیرا رویکرد ما حفاظتی است، اما برخی دستگاه ها شاید به دلیل رویکرد بهره بردارانه به تجزیه و تحلیل متفاوتی از داده ها می رسند که منجر به آمار و سیاستگذاری های متفاوت می شود، اما ما به عنوان دستگاه نظارتی سعی می کنیم آمارهای واقعی در اختیار مردم و سیاستگذاران قرار دهیم.