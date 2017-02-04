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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست:

تهیه ۱۰۷ شاخص محیط زیستی در کشور/ سامانه داده های محیط زیستی آماد

تهیه ۱۰۷ شاخص محیط زیستی در کشور/ سامانه داده های محیط زیستی آماد

مدیرکل دفتر آموزش محیط زیست با اعلام اینکه ۱۰۷ شاخص محیط زیستی را با همفکری مرکز آمار تعریف کرده‌ایم، گفت: سامانه ای ایجاد شده که داده های محیط زیستی کشور را می‌توان روی آن بارگذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه این سازمان با مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سازمان محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده از جمله ما ۱۰۷ شاخص محیط زیستی را در کشور با هماهنگی و همفکری مرکز آمار تعریف کردیم.

کیومرث کلانتری افزود: از این میان ۴۶ شاخص در خود سازمان حفاظت محیط زیست و ۶۱ مورد داده ای در سایر وزارتخانه ها ایجاد می شود.

وی ادامه داد: سامانه ای را ایجاد کردیم که هم داده های درون سازمانی و هم داده های بیرون سازمانی را می توان روی آن بارگذاری کرد و مرکز آمار هم می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تصریح کرد: ۲۰۰ مفهوم محیط زیستی را هم با همکاری مرکز آمار تهیه کردیم که منتشر شده و به عنوان یک زبان منتشر ارائه شده است.

کد مطلب 3896890
مسعود بربر

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