تهیه ۱۰۷ شاخص محیط زیستی در کشور/ سامانه داده های محیط زیستی آماد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه این سازمان با مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سازمان محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده از جمله ما ۱۰۷ شاخص محیط زیستی را در کشور با هماهنگی و همفکری مرکز آمار تعریف کردیم.

کیومرث کلانتری افزود: از این میان ۴۶ شاخص در خود سازمان حفاظت محیط زیست و ۶۱ مورد داده ای در سایر وزارتخانه ها ایجاد می شود.

وی ادامه داد: سامانه ای را ایجاد کردیم که هم داده های درون سازمانی و هم داده های بیرون سازمانی را می توان روی آن بارگذاری کرد و مرکز آمار هم می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تصریح کرد: ۲۰۰ مفهوم محیط زیستی را هم با همکاری مرکز آمار تهیه کردیم که منتشر شده و به عنوان یک زبان منتشر ارائه شده است.