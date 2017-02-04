جهان اسلام با جاهلیت مدرن مواجه است/لزوم حفظ وحدت اسلامی و ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا مبلغی ظهر امروز در دیدار مشاور رئیس جمهور در امور روحانیون با روحانیون لرستان در حوزه کمالیه لرستان با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: روحانیت نقش بسزایی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران داشته و دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی روحانیت تبلیغ دین، دفاع از دین و انقلابی که برخواسته از دین بوده است، تصریح کرد: از بهترین یادگارهای امام راحل «ولایت فقیه» بوده که در واقع رهبری صحیح جامعه اسلامی است.

مشاور استاندار لرستان در امور روحانیون با تاکید بر اینکه ولایت فقیه نشات گرفته از رهبری پیامبر گرامی اسلام است، افزود: باید قدردان این میراث گران بها باشیم و بدانیم که تمام ضرباتی که اسلام در طول قرون گذشته خورده است ناشی از عدم پیروی و تبعیت از رهبری صحیح و الهی بوده است.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اینکه اصل وحدت خواهی یکی از مسائل مورد تاکید است، گفت: همچنان بر وحدت اسلامی و ملی تاکید می کنیم و باید از هرگونه تفرقه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه روحانیتی که وظیفه اش حراست از اسلام است در وحدت خواهی پیش قراول بوده است، تصریح کرد: اصل تبعیت از رهبری و محوریت رهبری از دیگر مسائل مورد تاکید است.

مشاور استاندار لرستان در امور روحانیون با تاکید بر اینکه اصل حد واسط بودن و دوری از افراط و تفریط مسئله دیگر مورد تاکید است، افزود: افراط و تفریط آفتی است که می تواند به جامعه ما بسیار آسیب بزند و بزرگترین ویروس در جامعه باشد.

حجت الاسلام مبلغی یادآور شد: اسلام همواره ما را به حرکت در حد وسط در همه حوزه های زندگی سفارش کرده است.

وی با بیان اینکه امروزه در جهان اسلام با جاهلیت مدرن که بدتر از جاهلیت پیش از اسلام است مواجه شده ایم، تصریح کرد: گروه های افراطی مانند گروه های تکفیری خون و خون ریزی را در بین برادران مسلمان به راه انداخته و تنها هدف شان ایجاد چند دستگی در بین امت اسلامی است.

مشاور استاندار لرستان در امور روحانیون با اشاره به اینکه افراط گری در سطح اجتماع و به صورت یک پدیده اجتماعی ظهور می یابد که خطرناک است، گفت: این جاهیلت را نه تنها در امت اسلامی و با ماموریت گروه های تکفیری می بینیم بلکه در خارج از اسلام هم می بینیم که این جاهلیت مدرن دارد شکل می گیرد.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: رئیس جمهور تازه کار آمریکا افراط گری و نژاد پرستی که دو خصلت برجسته از رفتار جاهلانه است را نشان می دهد.