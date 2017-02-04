هلاکت ۳ تروریست در شمال صحرای سیناء مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، نیروهای ارتش مصر تعدادی از تروریست ها را در صحرای سیناء به هلاکت رساندند.

در همین راستا، ۳ عنصر وابسته به گروه موسوم به «بیت المقدس» در روستای «شبانه» واقع در شمال سیناء توسط نظامیان ارتش مصر کشته شدند.

گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.