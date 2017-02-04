سه پروژه آموزشی در بخش کاکی دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر شنبه در آئین افتتاح این پروژه ها ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: برای اجرای این طرح های هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل نمازخانه و یک کلاس مدرسه شهید باهنر و نمازخانه دبیرستان کوثر در شهر بادوله و ساختمان کارگاه صنابع شیمیایی هنرستان فنی و حرفه ای امیر کبیر در کاکی است.

مهرجو ادامه داد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد اقدامات خوبی در سطح شهرستان هستیم به طوری که در دهه مبارک فجر امسال ۱۲۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت زیرساخت‌های شهرستان مطلوب است، یادآور شد: در بحث بازسازی فضاهای آموزشی نیز گام‌های خوبی برداشته شد به طوری که از ۱۵۰ کلاس فرسوده ۴۸ کلاس بازسازی شده که از این تعداد ۲۸ کلاس در بخش کاکی است.

مهرجو یادآور شد: در کنار این اقدامات و با ابتکار استاندار بوشهر طرح تقویت بنیه آموزشی و نخبه پروری در سطح استان شروع شده و در سطح شهرستان نیز با همکاری منطقه ویژه در حال انجام است.

وی بیان کرد: دهه فجر فرصت مناسبی است تا خدمات و دستاوردهای نظام برای مردم تبین و تشریح شود.

مهرجو با بیان اینکه ثمره باشکوه انقلاب استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که حاصل خون مطهر هزاران شهید است، یادآور شد: در سطح شهرستان تعامل و همدلی خوبی بین همه مسئولین وجود دارد که خروجی آن خدمت بی منت به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات و کارهای صورت گرفته در سطح شهرستان از کیفیت و سرعت بالایی برخوردار است، گفت: در راستای نگاه دولت در چند سال اخیر در کنار اقدامات عمرانی و زیر ساختی توجه خوبی به منابع انسانی و تقویت آن با تاکید استاندار بوشهر صورت گرفته است که طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از منابع اعتباری موجود یکی از این اقدامات است.