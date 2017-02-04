تولید مرغ هورمونی در خراسان رضوی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در سطح استان ۱۴ کشتارگاه مرغ فعال است و در یک سال گذشته ۵ هزار تن صادرات مرغ از استان داشتیم، اظهار داشت: خراسان رضوی جزو استان‌هایی بوده که بیشترین نقش را در بحث صادرات بخش کشاورزی و دامی کشور دارد و گوشت مورد نیاز مازندران، سیستان ‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و بسیاری از استان‌های کشور از این استان تامین می‌شود.

۲۳ درصد اشتغال استان سهم بخش کشاورزی

مزروعی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی خراسان‌رضوی ۲۳.۴ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده است افزود: بخش کشاورزی ۴۳ درصد صادرات استان را دارد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه با بحران آب در استان مواجه هستیم، افزود: بهره‌وری آب در بخش کشاورزی باید به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود و تمامی بخش‌ها باید در این رابطه کمک کنند چرا که اگر به مبحث صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی توجه نشود با مشکلات زیادی در آینده دست و پنجه نرم خواهیم کرد، باید توجه داشت عدم توجه به بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سبب خالی شدن روستاها شده و به آمار حاشیه نشینی در و مشهد اضافه کرده است.

وی تاکید کرد: تاکنون اعتبارات ۱۸۰ میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار، ۱۰۰ میلیارد تومانی انتقال آب با لوله پرداخت شده و ۱۰۰ میلیارد دیگر انتقال آب با لوله در برنامه‌های بعدی محقق می‌شود.

یارانه ۲۸۰ هزار تومانی دامداران پرداخت شد

مزروعی با اشاره به اینکه یارانه ۲۸۰ هزار تومانی دامداران به آنها پرداخت شده است افزود: این پرداخت مستقیم کمک خوبی به فعالان این بخش و همچنین حوزه صنعت داشته است.

وی گفت: میانگین خرید گندم تولیدی ۴.۱ درصد رشد داشته و بیشتر از میانگین کشوری که ۲.۸ درصد بوده رشد داشته و ۶۰۹ هزار تن میزان آن بوده و ۷۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته، در طی این مدت، محصول جو با قیمت ۷۰۰ تا ۷۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم توزیع شده و دام به ۱۴ هزار تومان رسید و ۷۰ درصد رشد داشت، اما قیمت گوشت تنها ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه بازار زغفران ساماندهی و مدیریت شد اظهارکرد: اجازه نوسان قیمت را در بازار زعفران دادیم، در بازار گوشت، مرغ و شیر هم تعادل خوبی برقرار است.

کشتارگاه صنعتی دام کم داریم

مزروعی با بیان اینکه کل تسهیلات بخش کشاورزی استان ۷۸ میلیارد تومان است که تاکنون ۵۴ درصد آن جذب شده افزود: در دهه فجر، ۱۴۷ پروژه با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان اعتبارات داریم که در بخش روستایی و در حوزه‌های آب و خاک، قنوات، مجتمع گلخانه‌ای، زراعت و باغبانی است که سبب اشتغال مستقیم ۷۲۶ شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: کشتارگاه صنعتی دام در استان کم داریم و باید به‌روز شوند و واحدهای مشهد، تربت‌جام، تربت‌حیدریه و نیشابور در حال راه‌اندازی است تا گوشت صادراتی به‌صورت پیش‌سرد باشد.

خراسان رضوی جایی برای صنایع فولادی ندارد

وی بیان کرد: خراسان رضوی با این شرایط آبی جایگاهی برای صنایع فولادی ندارد و اولویت نخست باید با بخش کشاورزی باشد، زیرا با سلامت مردم سر و کار دارد این منطقی نیست که آب از بخش کشاورزی گرفته شود و به بخش صنعت اختصاص یابد اگر صنعت در جایی آب نیاز دارد باید آن را خریداری کند.

وی افزود: در بحث خشکسالی شاهد کاهش ۳۰ درصدی سطح زیرکشت دیم بودیم و با همین روند کاهش ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی را شاهد خواهیم بود و امیدواریم که با بارش‌های برف و باران اخیر بخشی از این موضوع جبران شود.

وی با تاکید بر اینکه تمامی خسارت‌های سرمای سال گذشته پرداخت شده ادامه داد: بخش عمده‌ای از خسارات به کشاورزان فاقد بیمه تحمیل شده و بارها این گروه خواسته شده که محصول خود را بیمه کنند تا مواقع تحمیل آسیب‌هایی همچون سرمازدگی از بودجه خسارات وارد شده برخوردار شوند، اما متاسفانه این موضوع با وجود تذکرات داده شده جدی گرفته نشده است.