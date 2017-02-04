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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

وزیر علوم تحقیقات و فناوری:

طرح آمایش آموزشگاه‌های عالی در کشور اجرا می شود

طرح آمایش آموزشگاه‌های عالی در کشور اجرا می شود

گرگان- وزیر علوم تحقیقات و فناوری مهمترین برنامه این وزارتخانه را اجرای طرح آمایش آموزشگاه های عالی کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، عصر شنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه منابع طبیعی گرگان، در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه های وزارت علوم در خصوص ساماندهی آموزشگاه های عالی گفت: بحث ساماندهی تا قسمت زیادی به آمایش آموزشگاه های عالی مربوط می شود.

وی بیان کرد: قرار نیست همه رشته هایی که از قدیم بوده و جامعه دیگر  نیاری به آنها ندارد هم اکنون در دانشگاه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید در رشته های تحصیلی بازنگری شود افزود: بحث کارآفرینی و کارورزی در رشته های فنی و مهندسی بیشتر دیده شود.

وزیر علوم تحقبقات و فناوری گفت: دانشگاه های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده که باید هم افزایی داشته باشند به طوری که رشته مشابه در این دانشگاه ها وجود نداشته باشد.

فرهادی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر براساس نیاز منطقه، ۶۰ رشته بین رشته ای تصویب شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه محوریت استان گلستان، گردشکری، کشاورزی و منابع طبیعی است باید رشته های مرتبط با صنایع غذایی و گردشگری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایجاد شود.

کد مطلب 3896911

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