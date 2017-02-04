۱۹۸ شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری فراهم شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه مبارک فجر تعداد ۲۶ پروژه قابل بهره برداری در استان افتتاح می شود که از این مجموع شش پروژه دولتی و ۲۰ پروژه نیز با تسهیلات بانکی احداث شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع خانوار های بهره مند از افتتاح پروژه های دهه فجر در این استان، ۱۳۷ خانوار هستند.

وی تاکید کرد: با افتتاح پروژه های بخش کشاورزی دهه فجر برای ۱۹۸ نفر اشتغال فراهم خواهد شد که ۸۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۱۳ نفر نیز به صورت غیر مستقیم هستند.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با بهره برداری پروژه های دهه فجر ۲۶ روستا نیز بهر مند خواهند شد.