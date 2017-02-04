مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه آبزی ‌پروری پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست ستاد توسعه شیلات استان هرمزگان ضمن تبریک دهه فجر، اظهار داشت: مسائل و مباحث مطرح شده از طرف فعالان بخش خصوصی در حوزه شیلاتی و آبزی ‌پروری به طور جز به جز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: فعالان حوزه‌های تولید به ویژه در حوزه آبزیان به دلیل اینکه این حوزه، جدید و به روز است به عنوان خط شکن محسوب می‌ شوند.

استاندار هرمزگان افزود: هر که در راه اعتلای ایران کمک می‌کند به نوعی سرباز و خادم ملت است پس جا دارد که با تمام همت و تلاش گام در راه رفع مشکلات آنها برداریم.

پرورش میگو در هرمزگان رشد خوبی داشته است

حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت میگو به عنوان یکی از صنایع مهم در حوزه تولید و شیلات به شمار می‌رود، اظهار داشت: پشتیبانی خوبی در استان هرمزگان از صنایع شیلاتی را شاهد هستیم که ریشه در نگاه عمیق و کاربردی مسئولان رده بالای استان دارد.

وی اضافه کرد:‌ آبزی‌پروری منطبق‌ترین فعالیت صنعتی با محیط زیست است که این امر نشان از اهمیت و به صرفه‌ بودن این صنعت دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: ‌زمانی می‌توانیم محیط زیست خوبی داشته باشیم که مردم در رفاه، امنیت و معیشت مطلوب و مناسب قرار داشته باشند.

صالحی افزود: هرمزگان در سال‌های اخیر روند خوبی را در پرورش میگو پشت سر گذاشته به نحوی که در این سال‌های در حجم تولید بوشهر را جا گذاشته و این دستاورد مهمی به شمار می‌ رود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مساعدت استان در باب رفع مشکلات زیرساختی سایت های پرورش میگو، ما نیز در مرکز تعهد می‌کنیم در سایر حوزه های شیلاتی به کمک استان بیاییند.