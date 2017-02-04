  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

استاندار هرمزگان:

مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه آبزی ‌پروری پیگیری می شود

مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه آبزی ‌پروری پیگیری می شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: مسائل فعالان بخش خصوصی در حوزه شیلات و آبزی ‌پروری به طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست ستاد توسعه شیلات استان هرمزگان ضمن تبریک دهه فجر، اظهار داشت: مسائل و مباحث مطرح شده از طرف فعالان بخش خصوصی در حوزه شیلاتی و آبزی ‌پروری به طور جز به جز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: فعالان حوزه‌های تولید به ویژه در حوزه آبزیان به دلیل اینکه این حوزه، جدید و به روز است به عنوان خط شکن محسوب می‌ شوند.

استاندار هرمزگان افزود: هر که در راه اعتلای ایران کمک می‌کند به نوعی سرباز و خادم ملت است پس جا دارد که با تمام همت و تلاش گام در راه رفع مشکلات آنها برداریم.

پرورش میگو در هرمزگان رشد خوبی داشته است

حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران  نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت میگو به عنوان یکی از صنایع مهم در حوزه تولید و شیلات به شمار می‌رود، اظهار داشت: پشتیبانی خوبی در استان هرمزگان از صنایع شیلاتی را شاهد هستیم که ریشه در نگاه عمیق و کاربردی مسئولان رده بالای استان دارد.

وی اضافه کرد:‌ آبزی‌پروری منطبق‌ترین فعالیت صنعتی با محیط زیست است که این امر نشان از اهمیت و به صرفه‌ بودن این صنعت دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: ‌زمانی می‌توانیم محیط زیست خوبی داشته باشیم که مردم در رفاه، امنیت و معیشت مطلوب و مناسب قرار داشته باشند.

صالحی افزود: هرمزگان در سال‌های اخیر روند خوبی را در پرورش میگو پشت سر گذاشته به نحوی که در این سال‌های در حجم تولید بوشهر را جا گذاشته و این دستاورد مهمی به شمار می‌ رود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مساعدت استان در باب رفع مشکلات زیرساختی سایت های پرورش میگو، ما نیز در مرکز تعهد می‌کنیم در سایر حوزه های شیلاتی به کمک استان بیاییند.

کد مطلب 3896916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها