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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۹

عصر امروز؛

اجتماع بزرگ مدافعان حرم در دشتی برگزار شد

اجتماع بزرگ مدافعان حرم در دشتی برگزار شد

دشتی- دومین اجتماع مدافعان حرم با حضور مردم و مسئولین در حسینیه میرزای شهر خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در گردان پدافند هوایی منطقه دوم ندسا عصر شنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر و میلاد حضرت زینب(س) اظهار داشت: امیدواریم در راهی که اهل بیت برای ما ترسیم کردند ثابت قدم بمانیم.

حجت الاسلام الهیان با اشاره به اهداف این اجتماع افزود: این اجتماع نشان می‌دهد که شما بگوئید حضرت زینب(س) ما آماده ایم و شما را فراموش نکردیم و در واقع یک اعلام آمادگی است.

وی با اشاره به آیات و روایات در خصوص توکل و صبر گفت: کسی که دارای صبر و توکل بر خدا باشد قطعا باید در آن رضای خدا باشد و هدف او جلب خدا باشد.

الهیان با تاکید بر اینکه انسان همواره باید توکل بر خدا داشته باشد خاطرنشان کرد: ما با یک ایدئولوژی انقلاب کردیم و چون این ایدئولوژی وجود دارد دشمنی دشمن وجود دارد.

در این مراسم امام جمعه خورموج، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولین نیز حضور داشتند.

کد مطلب 3896923

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