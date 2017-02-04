دهه فجر امسال ۱۳۷۵ روستا از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان بعدازظهر شنبه در مراسم بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای «چایان» شهرستان رزن اظهار داشت: با اجرای این پروژه ها و خدمتی که به مردم زحمت کش روستاها ارائه می شود روح امام (ره) شاد می شود.

وی با بیان اینکه امام(ره) همواره تأکید داشتند که مردم ولی‌نعمت ما هستند، گفت: امام خمینی (ره) خود را خدمتگذار مردم می دانستند و خدمت به مستصعفین و عموم مردم را از وظایف خود بیان می کردند.

وزیر نیرو با بیان اینکه در سالجاری اعتبارات دولت و مجلس تاحدی مناسب بود، گفت: با عنایت خداوند امسال ۲ هزار روستا آبرسانی شده و دهه فجر امسال ۱۳۷۵ روستای کشور از آب شرب مطلوب و سالم برخوردار می‌شوند که این امر در زمینه آبرسانی به روستاها کار بزرگی است.

فرماندار رزن نیز با بیان اینکه دهه فجر ۶۲۶ برنامه فرهنگی هنری در این شهرستان برگزار می شود، گفت: ۱۲۸پروژه نیز در این ایام به بهره برداری رسیده که برای اجرای آنها ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

افزایش ۵ برابری اعتبار پروژه های عمرانی در رزن

فتحعلی حسینی بابیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۲۳ پروژه با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در رزن به بهره برداری رسید، گفت: افزایش ۵ برابری اعتبار پروژه های عمرانی در رزن از نتایج برجام و اقدامات دولت است که شاهد بهره برداری این پروژه ها هستیم.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای «چایان» شهرستان رزن ۳۰ روستای این شهرستان از آب شرب بهداشتی بهره مند شدند.

وی ادامه داد: کشور با بحران منابع آبی روبرو است و در این راستا طی سه سال گذشته ۱۸۰میلیون مترمکب صرفه جویی آب در استان صورت گرفته که ۸۰ میلیون مترمکعب آن در رزن محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز با بیان اینکه این پروژه در ۳۶.۵ کیلومتری شبکه فاضلاب طراحی شده و ۵ متر مکعب فاضلاب را در شبانه‌روز تصفیه‌ می‌کند، گفت: این پروژه به صورت لاگون هوادی و یک مدول است که ۱۰۰ درصد آن اجرایی شده است.

سید هادی حسینی‌بیدار با اشاره به اینکه شبکه فرعی این پروژه ۳.۲۶ کیلومتر بوده که کامل اجرا شده است، اظهار داشت: به منظور زیر پوشش قرار گرفتن مساکن مهر این شهرستان در تصفیه‌خانه فاضلاب رزن، اجرای ۸ کیلومتر شبکه‌گذاری نیاز است.

۵۰ درصد جمعیت رزن زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند

وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد جمعیت رزن زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند، پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب رزن را با BOT به میزان ۳۰ میلی‌گرم در روز دانست و افزود: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با توجه به اقدامات مهندسی و زیرساختی سعی داشته در تمام پروژه‌ها با پروژه‌های جهانی رقابت داشته باشد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز با بیان اینکه با پیگیری استاندار و معاونان استاندار ۴۰ میلیارد تومان برای ۱۶ مجتمع آبرسانی روستایی استان همدان اختصاص یافت، گفت: برای اجرای شبکه‌های توزیع خطوط انتقال ۳۵۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و ۷۱ حلقه چاه، حفاری، کف‌شکنی و یا افزایش کاربری داشته است.

سیدمصطفی هاشمی عنوان کرد: پروژه آبرسانی به روستای «چایان» شهرستان رزن، از جمله پروژه‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان همدان بوده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه این مجتمع آبرسانی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار است، افزود: امسال هفت مجتمع آبرسانی افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز با بیان اینکه شاهد تحولات عمده‌ای در صنعت آب و برق کشور هستیم، اظهار داشت: چهار اولویت دولت در برنامه ششم توسعه آب، فاضلاب، محیط زیست و حمل و نقل ریلی اعلام شده است.

حمیدرضا جانباز با بیان اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب در بیش از ۱۱ روستا در کشور به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب رزن از سال‌های قبل شروع شده بود اما سرعت کار افزایش یافت و باقیمانده انشعابات واگذار نشده در این خصوص نیز باید به زودی واگذار شود.