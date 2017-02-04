طرح سلامت را سیاسی نکنید/ مطالبات دانشگاه پزشکی قزوین پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از جمله مدیرانی است که هرگز از بیان مشکلات حوزه بهداشت و درمان ابایی ندارد و شاید اولین مدیری بود که در سفر وزیر بهداشت به قزوین به جای برنامه ریزی برای بازدید از بیمارستانهای جدید و نوسازی شده و یا بخش خصوصی برای مثبت جلوه دادن فعالیتها در حرکتی هوشمندانه و توام با صداقت برنامه بازدید را از شلوغ ترین و مشکل دارترین بیمارستان استان یعنی شهید رجایی آغاز کرد تا مسئولان ارشد وزارتخانه با واقعیتهای جامعه آشنا شوند.

سفری که با انتقاد و گاهی تشکر بیمارانی مواجه شد که در صف نوبت خدمات بودند و یا تراکم بیمار در اورژانسی که بیانگر کمبودها و نیازهای استانی بود که در نزدیکی پایتخت قرار دارد و به دلیل موقعیت استراتژیکی باید معین تهران بوده و به خدمات کلان بیندیشد نظر وزیر را جلب کرد تابا کمبود های درمانی بیشتر اشنا شود.

امروز هم هرچند به مناسبت دهه فجر قرار بود عملکرد مثبت و کارهای انجام شده مطرح شود بازهم رئیس دانشگاه ضمن اعتراف به کمبودها و نارسایی های موجود در بخش بهداشت و درمان استان و البته تشکر از مجموعه همکارانی که با کمترین حقوق و هزینه بیشترین تلاش را برای خدمت صادقانه بکار بسته اند خود را مدیون فعالیت همکاران خود دانست.

مدیری که همچنان می گوید از ورود بدون محدودیت خبرنگاران به بیمارستانها و مراکز درمانی حمایت می کند تا مشکلات البته با درک شرایط و بضاعت این دانشگاه مطرح شود تا معاونان و همکارانش برای رفع آن بکوشند امروز هم در مصاحبه مطبوعاتی همه را تحت تاثیر صداقت خود قرار داد تا حتی مشکلات با زبانی دوستانه برای رفع آن از سوی رسانه ها مطرح شود ...

مهرام از اقدامات زیربنایی آغازشده برای تامین نیازهای درمانی استان برای دهه های آینده هم سخن گفت که شایدافتتاح آنها ازجمله مرکزجامع سرطان، بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و مرکز بیمارستانی جدید شهید رجایی در دوران مدیریت وی نیز ممکن نشود اما کاری ماندگار خواهد بود تاآیندگان دعایی بدرقه راهش کنند.

منوچهرمهرام، روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت:یکی ازمسائل مهم دردانشگاه علوم پزشکی توجه به پژوهش وامور تحقیقاتی است و در این راستا موفقیتهای قابل توجهی در استان کسب کرده ایم که این روند با حمایت جدی همچنان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی قزوین با داشتن ۵ دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و بهداشت در ۵۲ رشته در حال فعالیت است که در این دانشگاه ۲۶۶۱ دانشجو تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: ۳۲ رشته تکمیلی با ۵۲۰ دانشجو در مقطع پی اچ دی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی دندانپزشکی و رشته اختلالات خواب کودکان در دانشگاه فعال شده که به ارتقاء جایگاه دانشگاه کمک کرده است.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۸۷۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی قزوین فارغ التحصیل شده اند و برخی در استان مشغول تدریس و ارائه خدمات پزشکی هستند و در درمان مردم سهیم شده اند.

مهرام گفت: در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۷۰ نفر عضو هیئت علمی داریم و با ارتقاء رتبه های دانشیاری و استادی جایگاه شاخصی داریم و ۲۰ درصد هیئت علمی استان استاد تمام هستند و با داشتن هشت استاد تمام و ۴۸ دانشیار زمینه تربیت دانشجویانی توانمند فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: در بخش پژوهش هشت مرکز رشد و تحقیقاتی داریم و ۵ مرکز تحقیقات بالینی، ۴ مجله علمی و یک مجله انگلیسی داریم و در سال گذشته ۳۷۵ مقاله در مجلات چاپ شده که ۲۵۲ مقاله به زبان انگلیسی است.

مهرام اضافه کرد: تعداد ۱۴۹ مقاله ارائه شده درجه یک بوده که نسبت تعداد مقاله ها به هیئت علمی ۱.۴ است که این جایگاه امسال ارتقاء خواهد یافت و با کارهای انجام شده می توان گفت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نظر پژوهش بسیار پویا و فعال است.

وی اظهارداشت: در طول پنج سال گذشته ۴۸ عنوان کتاب چاپ و ۲۹ اختراع ثبت شده و ۲۱۵ خلاصه مقاله در کنگره های خارجی و ۱۱۲۸ خلاصه مقاله در کنگره های ملی ارائه شده است.

مطالبات دانشگاه ۱۶۷ میلیارد تومان است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: در حال حاضر مطالبات دانشگاه از سازمانهای بیمه گر بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان است و به همین میزان بدهی دارویی تجهیزاتی داریم و پرداخت نشدن این هزینه ها مشکل ساز شده است.

وی هشدار داد: اگر طلب های دانشگاه پرداخت نشود باید برخی خدمات حیاتی مانند اورژانس خدمات دارویی و غذایی بیمارستانها یا تعطیل شده و یا خدماتش کاهش یابد که این کار به سلامت مردم آسیب می رساند و ما با تحمل همه سختی ها تاکنون اجازه نداده ایم این اتفاق رخ دهد.

مهرام تصریح کرد: متاسفانه به نظر می رسد در یک بازی ملی برخی می خواهند طرح تحول سلامت شکست بخورد به همین دلیل بدهی خدمات درمانی مردم را نمی دهند تا طرح ارزشمند سلامت که توانسته مشکلات درمانی نیازمندان را تامین کند متوقف شود.

سلامت مردم را سیاسی نکنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: در استان هیچ مشکلی نداریم و تعامل و همکاری مطلوب است اما مشکل در کلان کشور است و برخی به فکر سلامت مردم نیستند و اگر یک کار ارزشمند مانند طرح سلامت توانسته نیازمندان درمان را با کمترین هزینه راضی کند می خواهند مغفول بماند و زمین بخورد.

وی اضافه کرد: نباید سلامت مردم را سیاسی کنیم و وارد بازی های سیاسی که هیچ منفعتی برای مردم ندارد شویم زیرا در این صورت مردم متضرر شده و به نظام و دولت بدبین می شوند و این ناهماهنگی موجب نارضایتی عمومی است.

مرکز جامع سرطان ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مهرام اضافه کرد: تامین نیازهای بیماران سرطانی از دیگر نیازها و کمبودهای استان است که تلاش کردیم با کمک خیرین مرکز جامع سرطان استان را راه اندازی کنیم که خوشبختانه با اختصاص زمین عملیات اجرایی آغاز شده و هم اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: ساخت این مرکز ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با کمک دولت و خیرین آن را تکمیل خواهیم کرد و اخیرا در دیدار با خانم فاطمه هاشمی رئیس مرکز بیمارهای خاص و با مساعدت ایشان مقرر شد هزینه یک دستگاه شتاب دهنده مورد نیاز از سوی این بنیاد تامین شود و دستگاه دوم را خودمان تهیه خواهیم کرد.

مهرام اظهارداشت: هزینه خرید دو دستگاه شتاب دهند بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است.

وضعیت تخت های بیمارستانی استان مطلوب نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همان صداقت و صراحت یک مدیر جهادی بازهم از مشکلات گفت و یاداورشد: اعتراف می کنیم که وضعیت تخت های بیمارستانی و آموزشی در استان مطلوب نیست اما کاری نکرده ایم که اگر نباشیم ما را لعن و نفرین کنند که طرحی را آغاز کرده ایم که اعتبار ندارد و تکمیل شدنی نیست.

وی اضافه کرد: همه طرح های مهم و بزرگ و کوچک که در قزوین آغاز شده با برنامه و تامین اعتبار بوده و همه آنها را تکمیل کرده و افتتاح می کنیم تا شاخص های بهداشتی و درمانی استان در شان مردم این استان فرهنگی رشد کند.

حقوق پزشکان دولتی بسیار ناچیز است

مهرام در ادامه در خصوص میزان پرداختی به پزشکان گفت: در دانشگاه علوم پزشکی آمادگی داریم همه فیش های همکاران را در اختیار خبرنگاران قرار دهیم تا کنترل شود چه وضعیتی داریم و چه خدماتی ارائه می کنیم.

وی افزود: در استان حدود ۵ پزشک شاخص و خبره داریم که شاید در ماه بیش از ۲۰۰ عمل انجلام می دهند و حقوقشان حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون می شود اما خدماتی که ارائه می کنند بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و اگر هر کدام از این افراد به بخش خصوصی بروند تا ۱۰د برابراین حقوق را دریافت می کنند اما با اصرار و درخواست ما و تعهد اخلاقی و انسانی که دارند منافع خود را نادیده گرفته اند و شبانه روزی درخدمت مردم استان هستند و جان انسانها راذ نحجات می دهند و این موضوع باید اطلاع رسانی شده و تشکر کنیم تا این افراد نخبه از این کار پشیمان نشوند.

وی افزود: وقتی تنها یک متخصص جراحی عروق داریم و استانهای دیگر با چند برابر حقوق حاضرند این پزشک را جذب کنند و ما با التماس این متخصص را برای کمک به بیماران کم درآمد نگهداشته ایم باید قدردان باشیم و اجازه دهیم سایر پزشکان هم به کار خیر طالب شوند اما در سایر موارد میزان حقوق بسیار کم و جوابگوی خدمات ارائه شئده نیست.

مهرام بیان کرد: هنوز کارانه پزشکان ما از ابتدای سال پرداخت نشده و شرمنده همکاران خود شده ایم تا طرح سلامت و خدمت رسانی به مردم متوقف نشود و تنها استانی هستیم که با خرید خدمات بیمارستانهای خصوصی تلاش کرده ایم از همه ظرفیت ها برای خدمت رسانی در استان استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی از قدیمی بودن برخی مراکز درمانی هم اظهار نگرانی کرد و گفت: برخی بیمارستانهای قزوین مانند شهید رجایی به دلیل قدیمی بودن برای ما یک تهدید است لذا گام اساسی برای جلوگیری از هرگونه بحران را برداشته ایم و بیمارستان ترومای شهید رجایی را با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در حال ساخت هستیم تا جایگزین این بیمارستان قدیمی شود.

وی بیان کرد: بیمارستان جدید شهید رجایی در ۷ طبقه و ۲۲۰ تخت ساخته می شود که ۳۱ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور تصویب کردیم که چون کم بود امسال هم با پیگری انجام شده ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای تسریع در عملیات دریافت خواهد شد تا کا را به سرانجام برسانیم

مهرام تصریح کرد: با نوسازی و طرح توسعه برخی بیمارستانها مانند بیمارستان بوعلی، قدس امیدواریم بتوانیم تا تکمیل طرح های جدید و اضافه شدن ۲۰۰۰ تخت جدید به ظرفیت درمانی استان خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه کنیم.