مرحله سوم عملیات آزادسازی «الرقه» سوریه کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه مرحله جدیدی از عملیات آزادسازی الرقه از چنگ تروریست های داعش را آغاز کردند.

هدف نیروهای دموکراتیک سوریه از مرحله سوم عملیات، جدا کردن شهر الرقه و بستن جاده منتهی به دیرالزور به روی تروریست ها و سپس محاصره و حمله به تکفیری ها است.

نیروهای دموکراتیک سوریه در مرحله نخست به مناطق شمالی الرقه و در مرحله دوم نیز مناطق غربی این استان را هدف هجوم خود قرار دادند.

نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی از نیروهای سیاسی و نظامی کرد، عرب، آشوری، ارمنی و ترکمن است که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شده‌ است.

به گفته مقامات واشنگتن، این ائتلاف تحت حمایت آمریکا، در صدد بیرون راندن داعش از شهر رقه و دیگر مناطق سوریه است