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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

واحدتولید پروتز پای هوشمند درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود

واحدتولید پروتز پای هوشمند درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود

شهرکرد- مدیرتیم پژوهشی ساخت پروتز پای هوشمند گفت: واحدتولید پروتز پای هوشمند درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خنفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه واحدتولید پروتز پای هوشمند درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود، اظهار داشت: زمینه برای ساخت پروتز پا و دست هوشمند درچهارمحال وبختیاری فراهم شده است.

وی عنوان کرد: تکنولوژی ساخت دست و پای هوشمند در دست دو کشور آلمان و امریکا است.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به اینکه شرکت تولید کننده ساخت پا و دست مصنوعی در کشور آلمان از دادن دانش فنی این محصول به محققان ایرانی پرهیز کرده و حتی حاضر به فروش محصولات خود نشد، اظهار داشت:اینجانب با خرید این محصول با واسطه از شرکت آلمانی و بهره گیری از علم مهندسی معکوس توانستم به دانش فنی ساخت پا و دست مصنوعی دست پیدا کنم و نمونه ای را طراحی کنم که از نمونه های خارجی عملکرد مطلوب تری داشته باشد.

وی عنوان کرد: با تلاش و کوشش و زحمات شبانه روزی توانستم با بهره گیری از توان علمی خود در راستای ارتقای عملکرد بهتر ساخت پا و دست مصنوعی حرکت کنم و محصولی را تولید کنم که از نمونه های خارجی بسیار بهتر و عملکرد مطلوب تری دارد.

مدیرتیم پژوهشی ساخت پروتز پای هوشمند تصریح کرد: پای مصنوعی تلفیقی از روباتیک و الکترونیک است که به زانو و مچ پا اجازه می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فرد قادر به حرکت و راه رفتن کند.

کد مطلب 3896929

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