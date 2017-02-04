به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خنفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه واحدتولید پروتز پای هوشمند درچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود، اظهار داشت: زمینه برای ساخت پروتز پا و دست هوشمند درچهارمحال وبختیاری فراهم شده است.

وی عنوان کرد: تکنولوژی ساخت دست و پای هوشمند در دست دو کشور آلمان و امریکا است.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به اینکه شرکت تولید کننده ساخت پا و دست مصنوعی در کشور آلمان از دادن دانش فنی این محصول به محققان ایرانی پرهیز کرده و حتی حاضر به فروش محصولات خود نشد، اظهار داشت:اینجانب با خرید این محصول با واسطه از شرکت آلمانی و بهره گیری از علم مهندسی معکوس توانستم به دانش فنی ساخت پا و دست مصنوعی دست پیدا کنم و نمونه ای را طراحی کنم که از نمونه های خارجی عملکرد مطلوب تری داشته باشد.

وی عنوان کرد: با تلاش و کوشش و زحمات شبانه روزی توانستم با بهره گیری از توان علمی خود در راستای ارتقای عملکرد بهتر ساخت پا و دست مصنوعی حرکت کنم و محصولی را تولید کنم که از نمونه های خارجی بسیار بهتر و عملکرد مطلوب تری دارد.

مدیرتیم پژوهشی ساخت پروتز پای هوشمند تصریح کرد: پای مصنوعی تلفیقی از روباتیک و الکترونیک است که به زانو و مچ پا اجازه می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فرد قادر به حرکت و راه رفتن کند.