شهرستانی در هرمزگان به عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان هرمزگان با تاکید بر اینکه کودکان و خانواده ها باید با حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کنند، عنوان کرد: یک شهرستان در شرق هرمزگان به عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک در استان به زودی انتخاب می شود.

وی ادامه داد: تا دو ماه آینده نیز مسائل و مشکلات جامعه هدف در این زمینه باید مشخص و راهکارها ارائه و بررسی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: اولویت ها و برنامه های دستگاه های اجرایی مربوطه نیز تا پایان سال برای تدوین در سال آینده باید مشخص شود.

در ادامه این نشست دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان داشت: لایحه مجازات بیشتر افرادی که مانع تحصیل کودکان شوند به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و بر اساس این لایحه افرادی که حق آموزش را از کودکان سلب کنند مجازات می شوند.

مظفر الوندی افزود: در این لایحه به سمن ها و گروه های غیردولتی هم اجازه داده شده است که از طرف کودکان در صورت سلب حق آموزش شکایت کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دادگاه ها هم باید به این شکایتهای سمن ها و گروه های غیردولتی رسیدگی کنند و ۲۰ حق از جمله حق سلامتی، آموزش، هویت و تفریح از حقوق کودکان است که به صورت قانون مصوب شده است.

وی گفت: ۳۰ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال کشور یعنی حدود ۲۳ میلیون نفر در این قانون به عنوان کودک شناخته می شوند که این حقوق برای آنها باید رعایت شود.

الوندی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های استانی، شناسایی مشکلات و پیگیری آن ، برنامه ریزی بر اساس جغرافیای هر استان برای اجرای حقوق کودک از مهمترین اهداف است و اگر در جامعه ای کودکان سالم داشته باشیم به دنبال آن جامعه سالم نیز داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: تضمین برابری کودکان، رعایت منافع عالی آنان و مشارکت جویی از مهمترین اهداف این مرجع است و ۱۶ وزارتخانه و سازمان برای اجرای بهتر حقوق کودک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط هستند.

وی گفت: از ظرفیت های سازمان ها و گروه های غیردولتی نیز باید در زمینه حقوق کودک بیشتر استفاده شود.

زهرا یعقوب نژاد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت های گروه های غیردولتی در زمینه حقوق کودک از مهمترین برنامه های سال آینده است.