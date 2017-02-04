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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

«عمار حکیم» و «بارزانی»؛

عراق به طرحی جامع و مطمئن برای دوران پساداعش نیاز دارد

عراق به طرحی جامع و مطمئن برای دوران پساداعش نیاز دارد

رئیس ائتلاف ملی عراق و رئیس اقلیم کردستان بر نیاز کشور به طرحی جامع و مطمئن برای عبور از چالش ها در دوران پس از نابودی داعش تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس ائتلاف ملی عراق در سفر به اربیل با رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد.

«عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق و «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان در دیدار دوجانبه خود درباره تحولات سیاسی و امنیتی، مبارزه با داعش، راه های افزایش روابط اقلیم با دولت مرکزی عراق و عبور از مشکلات و اختلافات بحث و تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین تاکید کردند که عراق در حال حاضر به طرحی جامع و مطمئن برای حفظ حقوق همگان و عبور از چالش ها در دوران پس از نابودی داعش نیازمند است.

گفتنی است، عمار حکیم ساعاتی قبل در رأس هیأتی از ائتلاف ملی وارد اربیل شده بود.

کد مطلب 3896935

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