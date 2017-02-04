بزرگترین شهرک صنعتی استان کردستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز بزرگترین شهرک صنعتی استان کردستان در راستای رونق توسعه و جلوگیری از خام فروشی محصولات منطقه در بخش چهاردولی از توابع شهرستان قروه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

در آیین کلنگ زنی این پروژه مدیر کل شرکت شهرک های صنعتی کردستان مساحت شهرک صنعتی قروه ۳ را ۲۶۴ هکتار دانست و گفت: در واقع این شهرک به عنوان دومین و بزرگترین شهرک صنعتی استان و پانزدهمین شهرک صنعتی در استان کلنگ زنی می شود.

به گفته شاهو حاجبی در فاز اول شرکت شهرک های صنعتی در نظر دارد ۹۸ هکتار را اجرا و به محض مساعد شدن هوا انجام عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

وی اعتبار موردنیاز جهت آماده سازی فاز اول را صد میلیارد ریال و تعداد واحدهای صنعتی قابل استقرار را ۲۰۰ واحد صنعتی اعلام کرد و مکان یابی شهرک را به دلیل نزدیکی به اتوبان و دارا بودن زیرساخت های لازم عامل رشد اشتغال و توسعه در منطقه و استان دانست.

شهرکی با شرایط ویژه

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از خصوصیات بارز پروژه شهرک صنعتی قروه ۳ گفت و افزود: این شهرک خصوصیت ویژه ای که دارد مهیا بودن زیرساخت های مدنظر است که مزیت های نسبی یک مکان برای ورود سرمایه گذار می باشد.

محمد دره وزمی با بیان اینکه تأمین زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ورود سرمایه گذاران یکی از مشکلات مدنظر در استان است، تصریح کرد: این پروژه با زمین مساعد و دارا بودن زیرساخت های لازم آماده واگذاری به سرمایه گذاران و ورود آنان در بخش های صنعتی و کشاورزی می باشد.