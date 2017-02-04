شهرک صنعتی شماره ۳ قروه آماده واگذاری به سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر امروز شنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین شهرک صنعتی استان کردستان واقع در بخش چهاردولی از توابع شهرستان قروه اظهار داشت: این پروژه که از امروز عملیات اجرایی آن کلید می خورد دارای ویژگی های بارزی برای توسعه و روند تحول اقتصادی استان و شهرستان می باشد.

به گفته وی به دلیل اینکه در کردستان تأمین زمین برای صنعت کار مشکلی است و اراضی بایر برای ایجاد واحدهای صنعتی وجود ندارد این پروژه کار بزرگی محسوب می شود.

زاهدی با بیان اینکه تأمین زیرساخت های زمین، آب، برق، گاز و حمل و نقل برای صنعت بسیار مدنظر است، افزود: مکان یابی این شهرک با دارا بودن تمامی زیرساخت های مهم یکی از بهترین شهرک های استان و حتی کشور خواهد شد.

وی با دعوت از سرمایه گذاران داخل و خارج از استان با توجه به شرایط پربار شهرک روبه ساخت، تصریح کرد: همزمان با آماده سازی شهرک بحث واگذاری زمین به سرمایه گذاران انجام خواهد شد لذا سرمایه گذاران از همین لحظه می توانند به طور عملی ورود پیدا کنند و رونق توسعه را نمایان سازند.

زاهدی از افزایش ۳۰ درصدی مساحت شهرک های صنعتی استان در طول سه سال دولت تدبیر و امید خبر داد و یادآور شد: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید جمع مساحت شهرک های صنعتی استان ۸۳۰ هکتار بود که در حال حاضر هزار و ۱۰۰ هکتار است و امروز با کلنگ زنی این پروژه به هزار و ۳۶۴ هکتار خواهد رسید.