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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۱

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

۷۰۰۰ تن علوفه برای دام عشایر در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

۷۰۰۰ تن علوفه برای دام عشایر در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: هفت هزارتن علوفه برای دام عشایر در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۸.۷ میلیون لیتر نفت سفید در استان توزیع که از این مجموع ۲.۲ میلیون لیتر آن مربوط به سالجاری است.

وی با اشاره به اینکه با توزیع نفت سفید تعداد زیادی از خانوارها در استان بهره مند شده اند، بیان کرد: پنج هزار و ۶۰۰ خانوار از توزیع نفت سفید بهره مند شدند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری یادآور شد: طی سه سال گذشته به فروشگاه های ییلاقی و قشلاقی میزان۲۷ هزار و ۹۱۱ تن ارزاق رسانی انجام شد که ۲۸ هزار خانوار بهره مند شده اند.

حسین پور افزود: در دولت تدبیر و امید هفت هزارو ۴۱۱ تن علوفه دامی تهیه و توزیع شد که از میزان چهار تن در سالجاری انجام شد و ۱۱ هزار خانوار نیز بهره بردار اعلام شده است.

کد مطلب 3896945

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