نخستین پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی کشور در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پایانه صادراتی و مواد معدنی خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: عملیات کلنگ زنی این پایانه در بهمن ماه ۹۴ انجام گرفته و از خرداد ماه امسال قسمت عمرانی این پایانه شروع شده است.

اعظم حسینایی، زیر بنای پروژه را سه هکتار عنوان کرد و گفت: زیربنای ساختمان اداری آن نیز ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر۲۰ شرکت تجاری به صورت فعال در این پایانه مستقرهستند، عنوان داشت: تمامی این شرکت استانی بوده اما در آینده قرار است یک تیم از کشور افغانستان در این پایانه مستقر شود.

به گفته مدیر پایانه صادراتی و مواد معدنی خراسان جنوبی تاکنون بالغ بر ۶ میلیارد تومان برای این پایانه هزینه شده است.

حسینایی با بیان اینکه رسالت پایانه سنگ این است که‌ تمامی معادن سنگ کشور در این پایانه حضور داشته باشند، بیان داشت: در این راستا درصورت وجود متقاضی امکان اجرای فاز دو و سه این پایانه نیز وجود دارد زیرا از نظر زمین مشکلی در این منطقه وجود ندارد.

وی ادامه داد: فاز نخست این پایانه شامل ۲۰ واحد تجاری، اماکن رفاهی، آزمایشگاه ها، دپو کردن کودهای سنگ برای صادرات در آنجا پیش بینی شده است.

گفتنی است علاوه بر این پروژه امروز با حضور استاندار و جمعی دیگر از مسئولان استانی شش طرح اقتصادی دیگر منطقه ویژه به بهره برداری رسید.